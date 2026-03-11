AKTUELNO

Zadruga

Tajna dobrog izgleda Milene Kačavende: Evo kako se hrani da bi izgledala kao bomba u šestoj deceniji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Edukacija!

Milena Kačavenda odlučila je devojkama da održi čas o ishrani i objasni im kako je najpravilnije hraniti se.

Ona je ih učila da izgladnjivanje nije dobro i da tako nikad neće trajno smršati, već ako izbalansiraju proteine i ugljene hidrate.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bitno je prvi obrok da ti ne bude hidrat da bi ti pržio masti. Tvoj organizam sad najviše šljaka. Ti nemoj malo da jedeš, pojedi i dva jaja i nemoj da se ograničavaš. Salata se ne računa - govorila je Milena.

- Ja živim na selu, nikad nisam bila debela - dodala je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Milena Kačavenda

