Dok Bora Santana priča o njihovom odnosu, Indi šeta novog frajera: Pevačica objavila sliku, komentari pljušte (FOTO)

Indi Aradinović, trenutno je glavna tema u rijalitiju "Elita 9", jer su isplivale informacije da je bila u vezi sa Borom Santanom, a on je to i potvrdio. Pevačica se oglasila i otkrila svoju stranu priče, a Bora je saznao za njenu izjavu koja ga je razbesnela, pa je odlučio da otkrije baš sve o njihovom odnosu.

Aradinovićeva se do sada nije oglašavala o njegovoj priči da su bili 4 meseca i da su njeni odlično znali da je ona u vezi sa njim, ali se oglasila fotografijom koju zaista niko nije očekivao.

Pevačica je opalila selfi sa krupnim ćelavim, isteoviranim muškarcem. Ono što je sve šokiralo, je to što se pevačica i misteriozni muškarac na ovoj fotografiji strasno ljube. Do sada nije bilo poznato da je pevačica u vezi.

Pevačica Indira Aradinović Indi u šoku je zbog konteksta u kom je njeno ime pominjano večeras u "Eliti", gde je Anastasija Brčić obelodanila da joj je njen bivši dečko Bora Santana pričao da je navodno bio intiman sa koleginicom, što je on oštro demantovao.

Anastasija je tokom svađe sa Borom iznela brojne pikanterije o njegovoj navodnoj intimi sa Indi, koja je zbog ove priče bila vidno uznemiren

- Baš ću ja s Borom da pravim perverzije, šta je ovo?! Ovo je jako nisko, za mene jako veliki udarac i izmišljotina! Ja sam umetnica, dajem sve od sebe kada odem u "Elitu" da pevam, skoro sam mu i bila podrška na RED TV... U šoku sam! Možda je stvarno nešto pričao, ne znam šta mu se dešava, nekad kao da nije normalan šta priča! Kod Janjuša je spominjao neku priču, da li vezano za mene, nešto:"Bolje da ljulja nego da žulja"... I ranije su me zvali novinari povodom ovoga. Kada nešto hoće da ti nametnu... Šta, treba da kažem:"Da, to sam ja", a nisam?! Na ove laži ne mogu da ostanem imuna - u dahu priča Indi.

- Nemam problem da Boru pitam u lice, samo da izađe! Ako je stvarno bio toliko sumanut i poremećen da ovo priča... Neću da ga vređam unapred, ali... On će moje pesme da pušta uvek, sam mi se ponudio:"Indi, drugarice moja, reci mi koje pesme želiš da ti pušta tvoj drug", mi radimo taj posao. Mi smo funkcionisali normalno, drugarski, sve do ove situacije. Bila sam mu podrška, njegova sestra, braća, bivša žena... Svi smo tu bili. Trudili smo se i da ga pomirimo sa Milicom, svi smo tu upleteni. Nismo mi neko sa strane, zato mi je čudno da to curi od Bore i zašto je Anastasija uzela moje ime u usta?! Ja sam sad u Nemačkoj, kod svog dečka, rekla sam mu:"Polomiću onog kog treba, a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo. Je l' sad ja svom momku treba da objašnjavam da li sam bila sa Borom, na šta ovo liči?! Mi nemamo taj vajb, ja nisam njegov tip, on ima drugi život, svet... Viđala sam ga po danu, nikad po noći, stvarno ovo nema smisla. Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren, ja nisam taj tip. Ali, ako je stvarno prolupao u toj vezi... Vidim da svašta laprda, gadan je. Ne znam zašto mene uvlače u sve to?! - šokirana je Indi.

Autor: N.B.