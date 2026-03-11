NE OSEĆAM SE KAO LJUBAVNICA: Aniti ništa ne znači Lukin bračni status, on progovorio da li se pribojava toga da je Biljana i Bajo nisu PRIHVATILI! (VIDEO)

Naredni gosti u emisiji ''Radio Amnezija'' bili su Anita Stanojlović i Luka Vujović.

- Luka, da li misliš da tvoja porodica ne podržava odnos sa Anitom? - upitao je Filip.

- Ne znam to, iskreno. Pokušavam i putem pitanja, nekih komentara voditelja makar da imam pretpostavku o tome, ali ne znam - rekao je Luka.

- Zbog čega ti je Anita juče držala slovo? - upitao je Bora.

- Zamerila mi je jer sam pio, a ja sam joj stavio do znanja da ću piti svakog utorka - rekao je Luka.

- Popio je previše, počeo da se klati i preskače ljude, nije mi se to dopalo - rekla je Anita.

- Ako se ispostavi da Luka nije papirološki razveden, da li bi se osetila kao preljubnica, kao što je to Aneli rekla? - upitao je Filip.

- Ne, svašta. Nema to nikakve veze. On već duži vremenski period ne živi sa svojom suprugom, te se ja ne osećam kao ljubavnica - kazala je Anita.

