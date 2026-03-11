U DUGOVIMA DO GUŠE! Bivša zadrugarka optužila Gruju za PREVARU, javno od njega zatražila da joj vrati novac, pa otkrila da se od nje sakrio u MIŠJU RUPU! (VIDEO)

Novi rat na pomolu!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Kandića Kendija i Stefana Miloševića Pande, bili su bivša zadrugarska Diamond Costi i nekadašnji učesnik ''Elite 7'' Slobodan Josipović.

Zbog čega si u lošem odnosu sa Nikolom Grujićem Grujom, o čemu se radi?

- Veoma sam se obradovala kada sam videla da je Gruja bio u emisiji ''Pitam za druga''. Želela sam da se uključim tada, da bih ga pitala kada će da mi vrati novac. Mi smo zajedno bili u ''Zadruzi 5''. Nakon rijalitija, on mi je tražio kaparu za pesmu koju je trebalo da napiše njegov drug. Nisam platila jednom, nego iz dva dela. Prošlo je pet godina, a ja nisam dobila svoj novac. Izbrisao me je sa Instagrama, blokirao je moj broj. To sigurno nije zbog Mime, jer je devojka bila sa nama, kad smo se dogovarali oko pesme. Kad sam ga pitala šta se dešava sa mojom pesmom, stalno je imao neke izgovore. Grujo, ako gledaš ovu emisiju. Javi se, jer ću tokom tvog narednog gostovanja biti spremna da upadnem u emisiju. Ne radi se o novcu, novac nije važan, radi se o tome da nije ispao čovek. Lagao me je, obraz je time upljao i zavlačio me je za pesmu, koju nikada nisam dobila.

Mimas se odselila od njega, raskinuli su, a Gruja sumnja da je ona u drugom stanju. Šta misliš o tome?

- Mislim da oni nisu ni rastavljeni. Ljudi su na sve spremni, kako bi bili u žiži interesovanja. Ako je reč o finansijskoj situaciji, jer on sad ne zarađuje, a ona zarađuje to je laž. Verovatno i on želi da bude sad u fokusu, u centru pažnje.

Autor: S.Z.