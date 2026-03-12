SKINUO MI GA JE SA GRBAČE: Sloba Josipović ZAHVALAN Bori jer se Uroševa pažnja usmerila ka njemu, pa iskazao sumnju da postoje ljubavne iskre među njima: Ako nisi naklonjen istom polu, onda... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Kandića Kendija i Stefana Miloševića Pande, bili su bivša zadrugarska Diamond Costi i nekadašnji učesnik ''Elite 7'' Slobodan Josipović.

Slobodan Josipović, osvrnuo se na situaciju u kojoj se trenutno nalazi njegov bivši rijaliti drug, Uroš Stanić, te je prokomentarisao odnos sa Borom Santanom i dao svoj sud o tome.

Slobo, kako komentarišeš odnos Bore Santane, Uroša Stanića i Anastasije Brčić?

- On je izdao sve svoje prijatelje. Zahvalan sam Bori jer mi je skinuo njega sa grbače. Nakon ''Elite 7'', on mi se izvinio, ja sa to prihvatio, ali se posle, brže-bolje vratio na staro. Kada je čuo u ''Eliti 9'' da poznajem Milana Stojičkovića, upitao ga je ''šta ti radiš sa mojim bivšim dečkom Slobom?''. Van svake pameti, ja sam Urošem nikada ništa nisam imao, taj dečko udara nisko. Pomogao sam mu i finansijski kad nije imao novca, urdno mi je vratio pare, ali je veoma sramno to što je pričao. Nije mi bilo jasno zbog čega mu Anita, njegova prijateljica nije pozajmila pare, on mi je rekao da i ona grca bez para, nije mi bilo jasno gde ti ljudi troše svoj novac.

Uroš je uveren da je Bora zaljubljen u njega, da li misliš da u tome ima istine?

- Boru sam sreo jednom u životu, kad sam gostovao kod njega u emisiji. Bora me je pitao da li sam njegov partner, jer je tada, u tom trenutku Uroš najavljivao da će ući sa momkom u rijaliti. Ja ne mogu da optužim Boru da voli muškarce, ali da ima neke sklonosti ka istom polu, pokazuje to svojim ponašanjem. Ne smete sebi da dozvolite, ako već niste skloni istom polu, da dopustite dečku koji je deklarisani homose*sualac, da ga poljubite u nosić i da priča kako ste mu gurnuli jezik u usta.

Autor: S.Z.