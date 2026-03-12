AKTUELNO

Domaći

SKINUO MI GA JE SA GRBAČE: Sloba Josipović ZAHVALAN Bori jer se Uroševa pažnja usmerila ka njemu, pa iskazao sumnju da postoje ljubavne iskre među njima: Ako nisi naklonjen istom polu, onda... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs ||

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Kandića Kendija i Stefana Miloševića Pande, bili su bivša zadrugarska Diamond Costi i nekadašnji učesnik ''Elite 7'' Slobodan Josipović.

Foto: RED TV Printscreen

Slobodan Josipović, osvrnuo se na situaciju u kojoj se trenutno nalazi njegov bivši rijaliti drug, Uroš Stanić, te je prokomentarisao odnos sa Borom Santanom i dao svoj sud o tome.

Foto: RED TV, Pink.rs

Slobo, kako komentarišeš odnos Bore Santane, Uroša Stanića i Anastasije Brčić?

- On je izdao sve svoje prijatelje. Zahvalan sam Bori jer mi je skinuo njega sa grbače. Nakon ''Elite 7'', on mi se izvinio, ja sa to prihvatio, ali se posle, brže-bolje vratio na staro. Kada je čuo u ''Eliti 9'' da poznajem Milana Stojičkovića, upitao ga je ''šta ti radiš sa mojim bivšim dečkom Slobom?''. Van svake pameti, ja sam Urošem nikada ništa nisam imao, taj dečko udara nisko. Pomogao sam mu i finansijski kad nije imao novca, urdno mi je vratio pare, ali je veoma sramno to što je pričao. Nije mi bilo jasno zbog čega mu Anita, njegova prijateljica nije pozajmila pare, on mi je rekao da i ona grca bez para, nije mi bilo jasno gde ti ljudi troše svoj novac.

Uroš je uveren da je Bora zaljubljen u njega, da li misliš da u tome ima istine?

- Boru sam sreo jednom u životu, kad sam gostovao kod njega u emisiji. Bora me je pitao da li sam njegov partner, jer je tada, u tom trenutku Uroš najavljivao da će ući sa momkom u rijaliti. Ja ne mogu da optužim Boru da voli muškarce, ali da ima neke sklonosti ka istom polu, pokazuje to svojim ponašanjem. Ne smete sebi da dozvolite, ako već niste skloni istom polu, da dopustite dečku koji je deklarisani homose*sualac, da ga poljubite u nosić i da priča kako ste mu gurnuli jezik u usta.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SATERANA U ĆOŠAK, DOSLOVNO! Janjuš odveo Vanju na stranu, kako bi joj objasnio kako stvari među njima stoje: ZALJUBLJEN SAM U TEBE! (VIDEO)

Zadruga

Otvorio si mi oči: Gruja se zahvalio Rajačiću jer ga je odvojio od Mimas, pa se njoj obratio: Godinama si me koristila! (VIDEO)

Domaći

Iskompleksiran je: Rajačić iskazao gađenje prema Bebici, pa otkrio kako je došlo do zbližavanja sa Mimas! (VIDEO)

Domaći

SUPRUGA I JA SMO PLAKALI JER... Mustafa Durdžić otvoreno progovorio o odnosu Aneli i Asmina, priznao da pati jer su ratovali na dan Norinog rođendana,

Zadruga

ON JE MUŠKARAC BEZ KARAKTERA: Asmin ponizio Filipa jer je iskoristio Maju kao zadnju krpu, pa ga uporedio sa Aneli: ONI SU ISTI, KU*VE U DUŠI! (VIDEO)

Domaći

PRETERAO SAM SA LJUBOMOROM: Asmin Durdžić po prvi put otvorio dušu nakon nagađanjima da je raskinuo sa Stanijom Dobrojević, pa šokirao tvrdnjom da je