Zaratila i s Bogom i s narodom! Učesnici rešili da demoliraju Kačavendu, brutalne uvrede sevaju po Beloj kući (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao patetisanje Milene Kačavende.

- Čemu sada njena patetika kada je ona sve živo vređala, gazila - glasilo je pitanje.

- To je žena od 50 godina koja je svima psovala decu i roditelje. Mislim da veću težinu da ima to što je rekla da će njen sin da dr*a na malu Noru od pet godina. Mislim da sam ovo kinesko magare rastavio kao kantu, a ovo je samo 15 odsto, razmišljam da li da nastavim - rekao je Asmin.

- Nemoj da se ku*čiš skraćeni, jedi bre go*na - skočila je Kačavenda.

- Moja mama plače već treću godinu, a tvoja (Anđelo) mama je plakala kada je ova pričala sve i svašta - rekao je Durdžić.

- Vređaću te si*o jedna skraćena - rekla je Kačavenda.

- Hajde ja ću biti realan...Mislim da je Milena Kačavenda jedna od pet učesnika od svih rijalitija koja je najbrutalnija što se tiče psovki, vređanja, pretnji, nije imala milosti ni prema kome. Ona je doživela da je u svađi sa Asminom dvoje ljudi iskomentariše - rekao je Janjuš.

- Ko je brutalan?! Ja sam te pitala ono veče: "šta bi ti rekao da ti neko kaže da si incest otac" - rekla je Kačavenda.

- Nije imala dovoljno argumenata da se odbrani od njega, već je krenula na stranu patetike - rekao je Janjuš.

- Ja nisam ispratila, sada mi je Bora rekao da je sedela i plakala u radiju. Ona je bila zaljubljena u Asmina i da je to sve vreme negde krila. Oni su imali ljubavni klip, nije bezveze taj klip prikazan. Ili je razočarana pošto su njih dvoje bili u dogovoru od spolja - rekla je Aneli.

- Četiri i po meseca si mi vređala decu, m*š u pi*ku materinu - rekla je Kačavenda.

- Nema kada mi ćerku nisi vređala, šta je problem?! Nema šta mi nisi govorila, sada trpi i svađaj se sa svojim drugarom s kojim si ušla ovde po dogovoru - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić