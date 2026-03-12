On je bio u buvari, samo je njemu mogao da ispadne sapun: Anđelo žestoko ponizio Luku pred svima, on podivljao, pa otkrio: Vezao je ovu devojku i TUKAO JE (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Smatraš Anđela i Aneli svojim neprijateljima, da li zbog toga što pričaju istinu ili zbog toga što su zaboravili da uopšte postojite - glasilo je pitanje.

- Jer su zaboravili da postojimo, jer da su prijatelji oni bi dali sve od sebe da budemo prva tema, a neprijatelji su jer nas gledaju sa visine, mnogo su zanimljiviji i harizmatičniji od nas dvoje - rekao je Luka.

- Što se tiče tih stvari "pe*er" i "bu*aš", on je bio u buvari i samo je njemu mogao da ispadne sapun. Kada god me bude provlačio, dobiće odgovor kako ja želim. On je taj koji me ubacuje u priču, Anita je ta koja ubacuje Aneli u priču. Malo pre je reakcija kontra bila od svega, jer što se mene tiče, ja ne bih voleo sa ovom osobom da provedem ni sekund bilo gde. Ja njima neprijatelj nisam, nadam se da će doći trenutak kada će biti sve one stvari, samo da bi bio sto odsto siguran da Anita želi sto odsto Luku - rekao je Anđelo.

- Jeste ponizio me je mamin sinčić, ja neću tebe nisko da udaram. Ti si ženski petko, ti si devojčica, ljubičica, Od danas si Stevaljka Trtić - rekao je Luka.

- To što je tvoja devojka bila u biseksualnom odnosu, ona je mene dve godine želela i tražila, videćemo koliko će plakati za tobom - rekao je Anđelo.

- Ja jedva čekam da vidim kako ćeš Ivana Marinkovića da izbiješ, da vidimo gde?! - rekao je Vujović.

- Bolje da ti ne pričam za šta sam koristio ulje sa tvojom bivšom devojkom - rekao je Anđelo.

- Sramota me je s tobom da se raspravljam, jer ti nemaš muškost. Ja sam muškarac za tebe, veruj mi - rekao je Luka.

- Teško, teška priča...To što si uradio par tetovaža ne znači da si mangaš i to što si bio u zatvoru, ne znači da sam bio mangup - rekao je Anđelo.

- Zamisli ti da on, koliki je to muškarac, veže ovu devojku (Anita) i onda je nabada pesnicama - rekao je Luka, na šta je Anđelo najavio tužbu.

- S obzirom da Anđelo kaže da patim za njim dve godine, mi smo raskinuli, nema ni godinu i po dana. Ja sam njemu pustila poruku u maju...Svaki put ću ja da svedočim Luki. Da, plakala sam u emisiji na dan njihovog ulaska, plakala sam zbog toga što sam verovala u ono što je moglo da bude, plakala sam za izgubljenim vremenom. Nikada neću moći da patim za ovakvom osobom - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić