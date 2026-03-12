Pogledajte kako je Stanija prošla! Maja priznala šta je koči da uđe u vezu sa Asminom, pa naglasila: On je osuđen na Ahmiće! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

Šta znači kad kažeš Asminu da je osuđen na doživotnu propast?

- Ja ne vidim nikako poboljšanje u njegovom odnosu sa Aneli. Ja vidim sve samo ne vidim to. Vidim korist zarad rijalitija. Ceo život će biti osuđen na propast i rijaliti. Pokazali su da im je sve bitnije od toga - rekla je Maja.

- U pravu je Maja. Dok se Aneli bude ovako ponašala moj život će biti osuđen na propast - rekao je Asmin.

- Oni zaslužuju jedno drugo, fuj! Maja je meni više puta rekla da on ima doživotnu propast jer je povezan sa porodicom Ahmić. Sad je Maja rekla drugačije i on je rekao da je ona u pravu. Ona radi šta hoće sa njim i razvlači ga kao jufku. Mene je sramota što je on Norin otac i što Nora ima takvog, labilnog oca. On nema ni m od muškarca. On nema nijedan stav, on je porčko i jedna uslužna agencija. Branio je Staniju i štitio je u mnogim stvarima koje nisu istina. Pokazao je sujetu kad su došli moji pokloni. Pokazuje svakog dana svoje pravo lice - rekla je Aneli.

- Oni su obostrano osuđeni - rekla je Maja.

- Ja sam znala da je na sve spreman, ali nisam verovala da je spreman zarad žene s kojom nije u vezi - rekla je Aneli.

- Ona je majka njegovog deteta i šta je sve iznela o njemu. Ona je ušla u sedmicu i unakazila čoveka, kao što je on nju ove sezone unakazio - rekla je Maja.

- Ti ćeš možda imati komunikaciju sutra sa njim, a unakazila si ga. Tajnu si rekla Aniti, ona te ocinkarila - rekla je Aneli.

- Nikad ne bih bila sa nekim ko je trajno osuđen na tebe - rekla je Maja.

- Tebe je majka ostavila, a Noru nije, njena majka se bori - rekla je Aneli.

- Zamisli ceo život budeš povezan sa porodicom Ahmić, pa vidi kako je Stanija prošla - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić