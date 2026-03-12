Besan kao ris na Munjeza! Terza sumnja da su Milica Veličković i Danijel bili u šemi, žestoko udario na njegovo očinstvo: Pokazao je nebrigu! (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Borislava Terzića Terzu.

Kako objašnjavaš Munjin postupak da svom sinu nije čestitato niti bio na rođendanu, a na krštenju tvoje ćerke bio glavna faca?

- Užasno. Rekla mi je Jovana neke stvari, ne znam šta se dešava sa njim napolju. Pokazao je nebrigu prema svom detetu. Mislim da ga je više rijaliti zanimao, užasan je postupak. Katastrofa. Više se radovao Barbarinom krštenju i rođendanu... I to je bilo lažno - rekao je Terza.

- Stefani je plakala svaki dan - rekla je Jovana.

- Meni deluje kao da je on u vezi sa Milicom - rekao je Asmin.

- To je šljam i ološ, sve je radio da bude kao Terza, čak je i dete pravio u tom periodu kad je Milica bila trudna. Njegova tema se nije probila kako je on mislio, napravio je Stefani žrtvom. Terzina priča je bila jača pa forsira Barbaru. Prodao je druga. Više košta drug nego to što je pokušao. Otišao je da bude glavni gost na krštenju, a druga su mu izbacili kao sveće iz crkve. On je jedan baraba, probisvet i sve bi uradio zarad rijalitija - rekla je Sofija.

- Meni je Stefani svaki dan plakala, čak me i nazvala i pitala me za finansijsku pomoć. Rekla mi je da mora da traži pošto otac neće da da za mleko. Čula sam da je kor Marije Malivuk živeo dva meseca, koristio je za hranu. Mene je smarao kad je čuo da ulazim. Opsednut je rijalitijem, grebe da uđe - rekla je Jovana.

- Mučno mi je ovo pitanje, kao se uopšte spomene on. On je došao ovde za Novu godinu i slagao je da je zvala Milica i Miloša. Ja ne mogu o svom detetu da pričam, a kamoli o njegovom. Ja sam mu davao pare kao drugu i nisam rekao da mi vrati. On je pokazao ko je i šta je napolju. Ja mogu da sumnjam da su on i Milica imali nešto - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić