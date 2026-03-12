Prijateljstvo ponovo pod upitnikom! Đukiću čudne Anitine izjave, Vujović stao uz devojku protiv druga: Ponižavao je i... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Filipu Đukiću.

- Zašto ne pitaš Luku sve što te zanima vezano za Anitu, rekao si da ti nije jasno kako je imala emocije prema tebi, a gledala se s njim - glasilo je pitanje.

- To sam već rekao, to me je Teodora pitala. Anita je rekla da je počela da se zaljubljuje u mene, a onda je rekla da joj se svideo kada je ušla ovde odmah - rekao je Đukić.

- Imamo situaciju gde je Filip Đukić nju ponižavao se i ograđivao se od nje, meni je zamerio iako nije imao emocije prema njoj, ali je imao pravo jer smo drugovi. Ja mislim da narodu nije jasno kako ima emociju prema Lores, a ima odnose sa 10 devojaka. To je veći fenomen. Rekla je da se poljubila sa mnom i da nije imala emocije prema meni - rekao je Luka.

- Ja nikada nisam rekao da sam se zaljubio u neku devojku ovde, nisam stvorio tu vrstu emocije. Ovde su ljudi pričali da se poverila - rekao je Filip.

- Kačite snimke sada gde je njima se*s jači od vaše emocije - rekao je Mića.

- Mi se ne je*emo mi vodimo ljubav...Kao što ti nemaš dokaze da on mene rastavlja, tako i ja nemam dokaza šta si ti radio na veridbi - rekla je Anita.

- Imam da te je*e i da te od ku*ca razvaljuje, a ja ću vas dvoje da tužim za ovo. Veridba je bila privatna stvar, a vi se je*ete javno na televiziji - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić