Testosteron mu skočio! Asmin uspeo da dodirne Maju na kvarno, ona ga ponovo oduvala (VIDEO)

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" Maja Marinković sela je na krevet kako bi uzela nešto, a Asmin Durdžić odmah je doleteo do sobe, te je sve vreme dobacivao i peckao se sa Majom.

- Nisam ni provalila da imam tu čokoladicu - rekla je Maja.

- To je tvoja omiljena čokolada - rekao je Asmin, na šta se Maja nasmejala, a potom mu dala energetsko piće.

- Daj mi guaranu, daću ti šta imam u izolaciji - rekao je on, a kada mu je davala energetsko piće, on je dodirnuo Maju za ruku, a ona ga je oduvala tako što mu je odmah sklonila ruku.

- Ma ne treba da mi daješ ništa...A ženče ti pregorelo - rekla je Maja

- Vidi, ona laže druge žene samo da bi me ogadila - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić