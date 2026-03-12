AKTUELNO

Domaći

Testosteron mu skočio! Asmin uspeo da dodirne Maju na kvarno, ona ga ponovo oduvala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" Maja Marinković sela je na krevet kako bi uzela nešto, a Asmin Durdžić odmah je doleteo do sobe, te je sve vreme dobacivao i peckao se sa Majom.

- Nisam ni provalila da imam tu čokoladicu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je tvoja omiljena čokolada - rekao je Asmin, na šta se Maja nasmejala, a potom mu dala energetsko piće.

- Daj mi guaranu, daću ti šta imam u izolaciji - rekao je on, a kada mu je davala energetsko piće, on je dodirnuo Maju za ruku, a ona ga je oduvala tako što mu je odmah sklonila ruku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ne treba da mi daješ ništa...A ženče ti pregorelo - rekla je Maja

- Vidi, ona laže druge žene samo da bi me ogadila - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije. 

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ponovo pokušao, ali bezuspešno! Asmin saleteo Maju, ona ga oduvala: Hoću da te maltretiram i mogu to do kraja (VIDEO)

Domaći

Zapeo i ne pušta! Asmin insistira na razgovoru sa Aneli nasamo, ona ga oduvala (VIDEO)

Zadruga

Oduvala ga: Terza prišao trudnoj Milici, ona ga ponovo pedalirala (VIDEO)

Domaći

TRENUTAK ISTINE: Aneli pobesnela, pa priznala da je Asmin uspeo ponovo da je EMOTIVNO OSAKATI! (VIDEO)

Zadruga

Oduvala ga ponovo! Luka imenovao Aneli za omiljenu osobu, ona hladna kao boza (VIDEO)

Zadruga

Velika Maja se plaši Dače Virijevića: Nećete verovati kako ga na kvarno nagovara da je ne pošalje u izolaciju! (VIDEO)