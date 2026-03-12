Nova kontradiktornost Mikija Dudića! Osuđuje brata zbog veze s Enom, a otkrio da bi išao srcem ukoliko bi ušao u odnos s Aneli (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje pročitano je Mikiju Dudiću.

- Da li si svestan kako bi podneli Ena i Peja tvoje druženje ili eventualnu vezu sa Aneli - glasilo je pitanje.

- Do toga sigurno neće doći, ali u nekom paralelnom univerzumu da se to dogodi, ne bi im se to dopalo. Ne bi mi sigurno prijalo, borio bih se za to da se zbliže i jedna i druga strana, ali mislim da bih srcem išao. Ja sam samo pričao na osnovu onoga što se dogodilo, ništa nisam izmislio - rekao je Miki.

- On mene konstantno hvali, ja sa Pejom nikada nisam imala sukobe - rekla je Aneli.

- Ja ne osuđujem, nisam ja Bog, nego ne podržavam - rekao je Dudić.

- Ako bi tebi smetalo da tvoj brat tebi zamera neke stvari, a Aneli je tvoj izbor, onda moraš da se staviš u njegovu kožu kako se on oseća kada ti komentarišeš njegov izbor, jer i on ide srcem - rekla je Matora.

- Šta bi bilo da ja ne kažem šta mislim?! Ja mislim ovako, ne mogu da se foliram, ne mogu da mislim da je to okej za njega. Ne mogu da shvatim da ljudi pričaju: "kako možeš to da kažeš, to njemu smeta", da, smeta mu, ja ću ga na kraju podržati. Niko mu ovde ne misli sigurno bolje - rekao je Miki.

- Ti si bacio ljagu na Enu da je promiskuitetna osoba - rekla je Matora.

- Ja nisam video da je ona promiskuitetna, ja sam rekao da sam čuo mnogo loših stvari, a opet, video sam ovde šta je radila - rekao je Miki.

- Aneli je imala sukobe sa Enom, tebi Ena nije ništa, a Aneli i Peja nisu imali sukobe, čak mu je to Ena i zamerala što se ne suprotstavlja, a najbitnija stvar, ti treba više da zameraš Eni, tebe ne treba da zanima Enina prošlost - rekao je Ivan.

Sledeće pitanje bilo je za Anastasiju Brčić i Sandru Todić.

- Šta se to desilo za vreme žurke i kome je Luka dao pivo - glasilo je pitanje.

- Meni je dao pivo - rekla je Sandra.

- Sandra, zar ti nisi rekla Aneli da podržavaš Luku da se pomiri sa njom - pitao je voditelj.

- Ja sam rekla da mislim da i dalje ima emociju prema Aneli - rekla je Sandra.

- Nas četiri, pet devojaka je sedelo ispred sa Aneli. Kada je video da Aneli sedi s nama, pozvao je Sandru i dao joj je dva piva - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić