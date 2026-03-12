Sada je sve jasno! Stanija priznala zbog čega je u Elitu poslala poklon za Anitu, a za Maju ne

Mesecima se unazad šuška da je puklo prijateljstvo Maje Marinković i Stanije Dobrojević, budući da je Marinkovićeva već dugo u "Eliti" bliska s njenim bivšim verenikom Asminom Durdžićem, koji joj je u više navrata izjavio emocije. Priča se dodatno pogrejala Osmog marta, kada su u Belu kuću stigli od Stanije stigli pokloni za Anitu Stanojlović, ali ne i za Maju.

Mnogi unutar Bele kuće su ovo protumačili kao jasnu poruku Stanije da je precrtala Maju, a mi smo je kontaktirali kako bismo proverili šta je po sredi.

Na naše pitanje zbog čega je Aniti poslala poklon, a Maji ne, rekla nam je:

- Za 8. mart smo iz brenda Sbombs poslali jedan poklon u kuću za Anitu. Dobra sam sa Tašom i ona je rekla da šalje poklone, pa smo se rado pridružili, kao mali znak pažnje - objasnila je Stanija i dodala:

- Da se i Taki javio, naravno da bismo poslali i Maji, ali nije. Ovde zaista nema nikakve filozofije, samo lep gest za Dan žena - objasnila je Dobrojevićeva.

Autor: D. T.