Janjuš se na rođendan guši u suzama: Majčine dirljive reči ga rasule na komade, kroz jecaj se obratio porodici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preplavile ga emocije!

U toku je proslava rođendana Marka Janjuševića Janjuša. Miki Dudić pročitao je rođendanske čestitke koje je on dobio od najbližih. Janjuša je najviše pogodila čestitka od roditelja i brata Borisa, zbog koje je završio u suzama.

HIT: Pogledajte šta je Janjuš dobio za rođendan, sve bivše upetljanje u specijalni poklon! (VIDEO)

- Tata, srećan rođendan, volim te najviše,. Zdravlje ti želim, tvoja najbolja ćerkica 182 centimetara i 42 patike - napisala je Kruna.

- Ne znam da li gledaš, ali te tata voli najviše - poručio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sine, srećan 41. rođendan. Dobar si, ostani takav do kraja. Takav si i napolju iskren, jak i dobar. Gledamo te, ne mnogo i očekujemo pobedu. Mi smo dobro, tako se kaže, a znaš sve kako je. Izdrži, moraš zbog Krune, ona je nađelo, pametna i dobra. Izdrži još par meseci i bićeš sa nama napolju. Nemoj da psuješ, pozdravi sve. Mama, tata i Boris - glasila je čestritka, zbog koje je Janjuš prolio reku suza.

Aneli neće prisustvovati Janjuševoj rođendanskoj proslavi: Besna kao ris otkrila razlog! (VIDEO)

- Hvala, držite se - poručio je Janjuš kroz suze.

Janjuš je dobio specijalan poklon od Stanislava Krofaka, koji mu je za rođendan poslao sat iz limitirane kolekcije.

Foto: TV Pink Printscreen

Janjuš je saznao da mu je specijalnu tortu poslala njegova devojka Dragana, kojoj se obratio i jasno joj stavio do znanja da ima emocije, a videćemo kako će Vanja Živić da reaguje na to.

Sada je sve jasno! Stanija priznala zbog čega je u Elitu poslala poklon za Anitu, a za Maju ne

- Ljubim te, ništa se nije promenilo od dana kad sam te video - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

