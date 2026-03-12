Janjuš se na rođendan guši u suzama: Majčine dirljive reči ga rasule na komade, kroz jecaj se obratio porodici! (VIDEO)

Preplavile ga emocije!

U toku je proslava rođendana Marka Janjuševića Janjuša. Miki Dudić pročitao je rođendanske čestitke koje je on dobio od najbližih. Janjuša je najviše pogodila čestitka od roditelja i brata Borisa, zbog koje je završio u suzama.

- Tata, srećan rođendan, volim te najviše,. Zdravlje ti želim, tvoja najbolja ćerkica 182 centimetara i 42 patike - napisala je Kruna.

- Ne znam da li gledaš, ali te tata voli najviše - poručio je Janjuš.

- Sine, srećan 41. rođendan. Dobar si, ostani takav do kraja. Takav si i napolju iskren, jak i dobar. Gledamo te, ne mnogo i očekujemo pobedu. Mi smo dobro, tako se kaže, a znaš sve kako je. Izdrži, moraš zbog Krune, ona je nađelo, pametna i dobra. Izdrži još par meseci i bićeš sa nama napolju. Nemoj da psuješ, pozdravi sve. Mama, tata i Boris - glasila je čestritka, zbog koje je Janjuš prolio reku suza.

- Hvala, držite se - poručio je Janjuš kroz suze.

Janjuš je dobio specijalan poklon od Stanislava Krofaka, koji mu je za rođendan poslao sat iz limitirane kolekcije.

Janjuš je saznao da mu je specijalnu tortu poslala njegova devojka Dragana, kojoj se obratio i jasno joj stavio do znanja da ima emocije, a videćemo kako će Vanja Živić da reaguje na to.

- Ljubim te, ništa se nije promenilo od dana kad sam te video - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić