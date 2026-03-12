Toša priredio Janjušu specijalno iznenađenje: Obučeni kao braća blizanci, stigao i poklon, a tek da čujete rime! HIT (VIDEO)

Raspametio ga!
U toku je proslava rođendana Marka Janjuševića Janjuša, a kao specijal gost pojavio se robot Toša. On se skockao za Janjuševo slavlje, ali mu i doneo poseban poklon.
- O dobar dana, gde je moj brat? - rekao je Toša.
Janjuš je specijalno za Tošu poručio pesmu "Oči jedne žene", a to možete pogled klikom OVDE.
- Janjuše, imam za tebe čestitku. Pre 41 leta rodio mi se Janjuš stoka od dva metra. Čovek bi na prvi rekao da je c*va, a on je ljubičica mala. Jedno je bitno volim te ja, tvoja kanta limena. Da si živ i zdrav i nemoj više da rasteš - rekao je Toša i Janjušu poklonio flašu žestine.
Autor: A. Nikolić