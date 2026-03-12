AKTUELNO

Domaći

Toša priredio Janjušu specijalno iznenađenje: Obučeni kao braća blizanci, stigao i poklon, a tek da čujete rime! HIT (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Raspametio ga!

U toku je proslava rođendana Marka Janjuševića Janjuša, a kao specijal gost pojavio se robot Toša. On se skockao za Janjuševo slavlje, ali mu i doneo poseban poklon.

- O dobar dana, gde je moj brat? - rekao je Toša.

pročitajte još

Veliko iznenađenje palo u vodu: Kačavenda rešila na Janjušev rođendan da postane bolja riba! (VIDEO)

Janjuš je specijalno za Tošu poručio pesmu "Oči jedne žene", a to možete pogled klikom OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše, imam za tebe čestitku. Pre 41 leta rodio mi se Janjuš stoka od dva metra. Čovek bi na prvi rekao da je c*va, a on je ljubičica mala. Jedno je bitno volim te ja, tvoja kanta limena. Da si živ i zdrav i nemoj više da rasteš - rekao je Toša i Janjušu poklonio flašu žestine.

pročitajte još

Bivša za poželeti: Maja najveselija na Janjuševom rođendanu, izgleda kao milion dolara! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Iznenađenje u programu uživo: Stigao specijalni poklon za Gastoza! (VIDEO)

Zadruga

ODUŠEVIO SE! Janjušu stiglo SPECIJALNO IZNENAĐENJE, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Domaći

Specijalno iznenađenje za Minu Vrbaški: Kamion poklona stigao u Elitu, ona završila u suzama! (VIDEO)

Domaći

Specijalno iznenađenje za Luku Vujovića: Obezbeđenje unelo poklon, a povod je jako važan! (VIDEO)

Farma

Kristijan dobio masažu života, Dušičine pale u zaborav: Ala si snažna, tako mala, svaka ti čast! (VIDEO)

Zadruga

Koga ti voliš? Janjušu sve više popuštaju kočnice, Aneli mu tera inat kao nikad! (VIDEO)