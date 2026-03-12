Stanija se oglasila nakon Asminove tvrdnje da godinu dana nisu imali odnose: Razlog možete i sami da naslutite...

Asmin Durdžić se u "Eliti" već mesecima trudi da zavede Maju Marinković koja se, između ostalog, ustručava jer je on bivši veren njene drugarice Stanije Dobrojević.

Otkako je raskinuo sa Stanijom, Asmin svako malo govori ne tako lepe stvari o bivšoj, a sada je iznenadio javnost kada je progovorio o njihovoj najdubljoj intimi.

Naime, rano jutros je Maji Marinković ispričao da godinu dana nije imao odnose sa Stanijom.

- Kunem ti se u brata. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam hteo da raskinem jer sam hteo da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu devojku mesec dana pre nego što sam hteo da uđem ovde. Ona je iz Italije - rekao je Asmin.

Tim povodom za Pink.rs oglasila se Stanija:

- Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dve. To je bila moja odluka i granica koju nisam želela da pređem. Razlog verujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići - priznala je Dobrojevićeva.

Autor: D. T.