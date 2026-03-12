AKTUELNO

Domaći

Stanija se oglasila nakon Asminove tvrdnje da godinu dana nisu imali odnose: Razlog možete i sami da naslutite...

Izvor: pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije, Privatna arhiva, Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić se u "Eliti" već mesecima trudi da zavede Maju Marinković koja se, između ostalog, ustručava jer je on bivši veren njene drugarice Stanije Dobrojević.

Otkako je raskinuo sa Stanijom, Asmin svako malo govori ne tako lepe stvari o bivšoj, a sada je iznenadio javnost kada je progovorio o njihovoj najdubljoj intimi.

Naime, rano jutros je Maji Marinković ispričao da godinu dana nije imao odnose sa Stanijom.

pročitajte još

Nisu bili intimni godinu dana!? Asmin progovorio o vezi sa Stanijom Dobrojević, otkrio sve pikanterije! (VIDEO)

- Kunem ti se u brata. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam hteo da raskinem jer sam hteo da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu devojku mesec dana pre nego što sam hteo da uđem ovde. Ona je iz Italije - rekao je Asmin.

Tim povodom za Pink.rs oglasila se Stanija:

Foto: Pink.rs

- Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dve. To je bila moja odluka i granica koju nisam želela da pređem. Razlog verujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići - priznala je Dobrojevićeva.

pročitajte još

Sada je sve jasno! Stanija priznala zbog čega je u Elitu poslala poklon za Anitu, a za Maju ne

Autor: D. T.

#Asmin Durdžić

#Stanija Dobrojević

POVEZANE VESTI

Domaći

Sada je sve jasno! Stanija priznala zbog čega je u Elitu poslala poklon za Anitu, a za Maju ne

Domaći

Ko mi javi da je Stanija trudna... Mustafa jedva čeka da dobije UNUČE, otkrio šta će uraditi kada sazna da je Asminova izabranica u drugom stanju (FOT

Domaći

Sramota me je što je on otac mog deteta: Nakon što je Asmin doleteo da se suoči s Mićom, pozvali smo Aneli! Urnisala bivšeg i podržala Miću: Pojeo bi

Domaći

Drži joj leđa: Stanija se javno obratila dan pred superfinale, spomenula Maju i poručila samo jedno (FOTO)

Domaći

Stanija oduvala Asmina zbog priče o novom dečku! Durdžić će se pušiti od muke čim bude čuo šta mu je poručila

Domaći

Asminova majka se oglasila nakon što je Aneli pristala da Nora i on urade DNK analizu: Vreme je da se reše sve dileme!