Isplivao privatni snimak Indi i Bore Santane: Pere se od veze sa njim, a pogledajte ih u zanosu (VIDEO)

Učesnik "Elite" Bora Santana podigao je veliku prašinu kada je u rijalitiju javno obelodanio da je bio u emotivnoj vezi sa pevačicom Indirom Aradinović Indi.

Iako najpre nije želeo na sav glas da govori o tome, Bora se našao u nezavidnoj situaciji kada je njegova bivša devojka Anastasija Brčić tokom jedne od svađa obelodanila da joj se poverio da je bio sa Indi, ali i pikanterije vezane za njihov intimni život, što je demantovao.

Ipak, priznao je da su bili u vezi.

- E ovako, Indi i ja smo se družili, Milica nam je napisala duet, mi smo snimali duet. Indi je mene tešila, a i Milicu, nikome ništa jasno nije bilo. Milica je nestala, nikome se nije javljala, mi smo uradili demo snimak u Novom Sadu. Nastavili smo da se družimo, ona je više bila na njenoj, nego na mojoj strani. Tamo negde u maju ili junu, ja sam se zaljubio u nju, ona u mene i mi smo bili u vezi. Indi i ja smo bili u vezi dva meseca. Zdrav život je vodila, kada je čula da ja ulazim, smorila se. Istina je da je provalila da sam bio sa još nekom devojkom, tu smo se razišli. Nikada me nije uvredila... Svingeraj je nešto drugo, to je kao muž i žena, pa drugi par. Ja volim da imam odnose sa više žena, više žena i ja, to volim, to je istina - rekao je Santana.

U prilog njegovim rečima ide i njihov privatni snimak, u čiji smo posed došli. Snimak datira iz 1. januara 2025. godine, kada su zajedno nastupili u "Eliti". Bora je, naime, želeo da Indi njegovom ocu čestita Novu godinu, što je i uradila uz poruku da će im uskoro biti deo familije.

- Pozdrav za tatu Borinog, veliki pozdrav za vas, gospodine! Ja sam vam nova snaja - rekla je Indi.

Indi tuži Boru

Podsetimo, pevačica je u izjavi za Pink.rs demantovala da je bila sa Santanom.

- Baš ću ja s Borom da pravim perverzije, šta je ovo?! Ovo je jako nisko, za mene jako veliki udarac i izmišljotina! Ja sam umetnica, dajem sve od sebe kada odem u "Elitu" da pevam. U šoku sam! Možda je stvarno nešto jeo g***a, ne znam šta mu se dešava, nekad kao da nije normalan šta priča! Kod Janjuša je spominjao neku priču, da li vezano za mene, nešto:"Bolje da ljulja nego da žulja"... I ranije su me zvali novinari povodom ovoga. Kada nešto hoće da ti nametnu... Šta, treba da kažem:"Da, to sam ja", a nisam?! Na ove laži ne mogu da ostanem imuna - rekla je Indi.

- Nemam problem da Boru pitam u lice, samo da izađe! Ako je stvarno bio toliko sumanut i poremećen da ovo priča... Neću da ga vređam unapred, ali... On će moje pesme da pušta uvek, sam mi se ponudio: "Indi, drugarice moja, reci mi koje pesme želiš da ti pušta tvoj drug", mi radimo taj posao. Mi smo funkcionisali normalno, drugarski, sve do ove situacije. Bila sam mu podrška, njegova sestra, braća, bivša žena... Svi smo tu bili. Trudili smo se i da ga pomirimo sa Milicom, svi smo tu upleteni. Nismo mi neko sa strane, zato mi je čudno da to curi od Bore i zašto je Anastasija uzela moje ime u usta?! Ja sam sad u Nemačkoj, kod svog dečka, rekla sam mu:"Polomiću onog kog treba kao p***u", a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo. Je l' sad ja svom momku treba da objašnjavam da li sam bila sa Borom, na šta ovo liči?! Mi nemamo taj vajb, ja nisam njegov tip, on ima drugi život, svet... Viđala sam ga po danu, nikad po noći, stvarno ovo nema smisla. Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren, ja nisam taj tip. Ali, ako je stvarno prolupao u toj vezi... Vidim da svašta laprda, gadan je. Ne znam zašto mene uvlače u sve to?!

Neće se smiriti dok ne "istera pravdu".

- Zašto bi ta devojka uzimala moje ime u usta tek tako, ako joj ništa nije pričao?! Ona to izgovara?! On ovo nije mogao da joj kaže, jer se to nikada nije desilo! Koje poniženje, koje reči, užas! Ovo je atak na moj život, baš problem! Bora je prolupao otkad je ušao unutra, sećam se, kada sam ušla unutra na žurku pravio mi je scenu jer me je Terza zagrlio... Prišao je Terzi, rekao: "To je moja cura", prolupao je skroz. Ako stoji iza ovoga, odgovaraće i on, ali i njegova devojka, jer ovo gleda milionski auditorijum, moja majka, otac, sestra, moj momak... Kvare mi život, remete moju auru, ja sam sad uznemirena. Da zažmurim na ovo neću, a pre dve nedelje sam davala lepe komentare za Boru, bila pravi drug uz njega i govorila da on nema afinitete prema Urošu Staniću - rekla je Indi.

