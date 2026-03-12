Nije me poštovala kao muškarca! Asmin iznosi nove detalje iz veze sa Stanijom, otkrio da je zamalo završio u zatvoru zbog nje! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić otvorio je dušu Mikiju Dudiću o vezi sa Stanijom Dobrojević.

- Ja volim direktne ljude. Zamisli daješ izjavu da jedva čekaš da ideš sa Majom u provod, a ovamo samo Aniti šalješ i provociraš. Kao što sam nju branio, braniću i Maju. Kad čačka, čačkaću i ja puta sto - rekao je Asmin.

- Napolju je to opipljivo. Žene se femkaju, sujeta ženska - rekao ej Miki.

- Ja sam Staniju štitio od svih. Nije me poštovala kao muškarca. Ovde nemam obaveza i po ceo dan razmišljam. Nikad nije stala uz mene! Mogao dam fasovati zatvor više puta. Nema kome nisam pretio, bio spreman da ubijem - rekao je Asmin.

- To je tako kad voliš - rekao je Miki.

- Da nije bilo Stanije ne bi bilo ni vas - rekao je Uroš.

- Znam ja njen rijaliti. Ona je mene gurala u propast, a sebe uzdizala - rekao je Asmin.

