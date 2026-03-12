AKTUELNO

Domaći

Nije me poštovala kao muškarca! Asmin iznosi nove detalje iz veze sa Stanijom, otkrio da je zamalo završio u zatvoru zbog nje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Asmin Durdžić otvorio je dušu Mikiju Dudiću o vezi sa Stanijom Dobrojević.

- Ja volim direktne ljude. Zamisli daješ izjavu da jedva čekaš da ideš sa Majom u provod, a ovamo samo Aniti šalješ i provociraš. Kao što sam nju branio, braniću i Maju. Kad čačka, čačkaću i ja puta sto - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju je to opipljivo. Žene se femkaju, sujeta ženska - rekao ej Miki.

- Ja sam Staniju štitio od svih. Nije me poštovala kao muškarca. Ovde nemam obaveza i po ceo dan razmišljam. Nikad nije stala uz mene! Mogao dam fasovati zatvor više puta. Nema kome nisam pretio, bio spreman da ubijem - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je tako kad voliš - rekao je Miki.

- Da nije bilo Stanije ne bi bilo ni vas - rekao je Uroš.

- Znam ja njen rijaliti. Ona je mene gurala u propast, a sebe uzdizala - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Idi nađi dete, smrade jedan! Asmin nije siguran koliko mu sin ima godina, Aneli iznela nove škakljive detalje iz njihove veze pre rijalitija! (VIDEO)

Zadruga

Nisu bili intimni godinu dana!? Asmin progovorio o vezi sa Stanijom Dobrojević, otkrio sve pikanterije! (VIDEO)

Farma

OSTAVILA ME JE ZBOG KREDITA: Milan Runjo otkrio šokantne detalje svoje bivše veze, EVO šta se desilo sa svadbom! (VIDEO)

Zadruga

OBELODANIO NOVE DETALJE: Asmin otvorio Miljani dušu, progovorio o razlozima zbog kojih je sumnjao da Nora nije njegovo dete! (VIDEO)

Domaći

Stanija nije bomba kao na Instagramu! Asmin krenuo sa ponižavanjem bivše, pa indirektno priznao da je prevario! (VIDEO)

Zadruga

Bar 30 puta me je blokirala: Alibaba priznao da je sa Stanijom imao haos zbog Aneli! (VIDEO)