AKTUELNO

Domaći

Samo slepi ne vide... Sofija se jasno obratila porodici, evo šta očekuje od njih! Aneli isponižavala Anitu zbog brutalnih intimnih odnosa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Sofiju Janićijević.

Kažeš kako ove godine nećeš dozvoliti da bilo ko stane na tvoj i Terzin put, da li to važi i za roditelje?

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako sad nisu bili za to, podržaće. Samo slep ne vidi koliko su jake naše emocije. Terza i ja se trudimo da budemo maksimalno prirodni i privrženi. Sigurna sam da će nas podržati posebno moj otac koji je napisao čestitku i pozdravio Terzu - rekla je Sofija.

- Ja imam jednog oca i jednu majku i ne bih nikad govorio nešto loše za njih. Stvari mogu da se reše, nisu oni moji dželati - rekao je Terza.

Anđelo, bravo kako si nasankao kumu letos pa ste se dopisivali.

- Samim tim što je ona sama pričala ona je ozbiljan blam i sram. Sama je sebe uplela i dovela do ovoga. Želela je meni da uvali, a evo gde je sama došla - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Anita, ako ćeš Aneli da presiraš, hoćeš li i Luki?

- Aneli je godina kao moja majka i ne priliči mi da se svađam sa osobom koja je godina kao moja mama, a tata mi je stariji - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bitne su godine, a ne da li je on tata ili ja mama. Ona je klinka, glupa je kao k*rac - rekla je Aneli.

- Luka me je malo prosvetlio i tako ćemo ići do kraja rijalitija. Aneli mi nije ni mama ni tata, a nisi ni zaslužila poštovanje. Njoj ću persirati i neću je vređati - rekla je Anita.

- Niko nikad nije imao brutalniji s*ks u rijalitiju - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ponosna: Aneli novu turu intimnih odnosa sa Lukom, pa procvetala zbog podrške (VIDEO)

Domaći

Žestok udarac za Janićijeviće! Sofija poslala jasnu poruku svojoj porodici, evo da li će se odvojiti od Terze! (VIDEO)

Zadruga

Samo si čekala nekoga da ozvaničiš vezu: Filipova bivša direktno isponižavala Anitu, pa udarila na njeno vaspitanje (VIDEO)

Zadruga

NA STUBU SRAMA! Maja unakazila Aneli zbog NEHIGIJENE nakon intimnih odnosa sa Lukom, Asmin dolio ulje na vatru (VIDEO)

Zadruga

NE DOLAZI SEBI: Aneli prolila reku suza zbog Luke, evo ko je teši (VIDEO)

Zadruga

Da vidim koliko je Baja galantan: Luka raskrinkao Aneli do koske, ona pobesnela, pa udarila na Baju, pokušava da se opere od intimnih odnosa! (VIDEO)