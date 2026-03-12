Samo slepi ne vide... Sofija se jasno obratila porodici, evo šta očekuje od njih! Aneli isponižavala Anitu zbog brutalnih intimnih odnosa (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Sofiju Janićijević.

Kažeš kako ove godine nećeš dozvoliti da bilo ko stane na tvoj i Terzin put, da li to važi i za roditelje?

- Ako sad nisu bili za to, podržaće. Samo slep ne vidi koliko su jake naše emocije. Terza i ja se trudimo da budemo maksimalno prirodni i privrženi. Sigurna sam da će nas podržati posebno moj otac koji je napisao čestitku i pozdravio Terzu - rekla je Sofija.

- Ja imam jednog oca i jednu majku i ne bih nikad govorio nešto loše za njih. Stvari mogu da se reše, nisu oni moji dželati - rekao je Terza.

Anđelo, bravo kako si nasankao kumu letos pa ste se dopisivali.

- Samim tim što je ona sama pričala ona je ozbiljan blam i sram. Sama je sebe uplela i dovela do ovoga. Želela je meni da uvali, a evo gde je sama došla - rekao je Anđelo.

Anita, ako ćeš Aneli da presiraš, hoćeš li i Luki?

- Aneli je godina kao moja majka i ne priliči mi da se svađam sa osobom koja je godina kao moja mama, a tata mi je stariji - rekla je Anita.

- Bitne su godine, a ne da li je on tata ili ja mama. Ona je klinka, glupa je kao k*rac - rekla je Aneli.

- Luka me je malo prosvetlio i tako ćemo ići do kraja rijalitija. Aneli mi nije ni mama ni tata, a nisi ni zaslužila poštovanje. Njoj ću persirati i neću je vređati - rekla je Anita.

- Niko nikad nije imao brutalniji s*ks u rijalitiju - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić