Vreme je da se neke stvari kažu do kraja! Stanija Dobrojević najavila ulazak u Elitu 9! Ovo će sve promeniti! (FOTO)

Stanija se polako spremna da se useli u Belu kuću?

Bivša učesnica rijalitija, Stanija Dobrojević, ponovo je zaintrigirala javnost nakon što se oglasila na svom Instagram nalogu i najavila mogući ulazak u aktuelnu sezonu Elite 9.

U kratkoj, ali prilično zagonetnoj poruci ona je poručila da je u pregovorima i da je njen ulazak vrlo moguć, dodajući da je vreme da se neke stvari konačno kažu do kraja.

Stanijino ime već neko vreme često se spominje u Beloj kući, i to zbog njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića, koji je trenutno učesnik rijalitija. Njihova veza počela je nakon njegovog raskida sa Aneli Ahmić. Upravo zbog tog ljubavnog trougla tenzije su i dalje velike, jer je Aneli u više navrata tvrdila da ju je Asmin prevario upravo sa Stanijom.

Sada, kada su se ponovo našli u istom okruženju, mnogi očekuju da bi Stanijin ulazak mogao dodatno da zakomplikuje odnose i razjasni šta se zaista dogodilo između njih troje.

U celu priču umešala se i Maja Marinković, Stanijina drugarica, koja je u rijalitiju počela otvoreno da flertuje sa Asminom. Njihovo zbližavanje nije prošlo nezapaženo. Mnogi komentarišu da bi Stanijin ulazak napravio pravi potop u Beloj kućči zbog sučavanja sa Majom.

Za sada ostaje da se vidi da li će do tog ulaska zaista doći, ali jedno je sigurno - ako se Stanija pojavi na vratima rijalitija, stari računi će doći vrlo brzo na naplatu.

Autor: A.Anđić