Ljubomora Jovane Cvijanović dostigla vrhunac! Iscepala Janjušu rođendanske čestitke, obezbeđenje odmah uletelo da spreči haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jovana Cvijanović uzela je rođendanske čestitke Marka Janjuševića Janjuša, te ih je pocepala što je njega izbacilo iz takta.

- M*š, j*bem li ti sesutru ja - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš koga da j*beš - rekla je Jovana.

- Ko je ona da meni cepa stvari? Pocepala mi čestitke - vikao je Janjuš.

- Jednu sam, mene ponižavati neće niko, ni ti ni tvoja k*rvetina koja se bavi prostitucijom - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mater ti j*bem u usta - ponavljao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

