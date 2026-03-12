Ljubomora Jovane Cvijanović dostigla vrhunac! Iscepala Janjušu rođendanske čestitke, obezbeđenje odmah uletelo da spreči haos! (VIDEO)

Skandal!

Jovana Cvijanović uzela je rođendanske čestitke Marka Janjuševića Janjuša, te ih je pocepala što je njega izbacilo iz takta.

- M*š, j*bem li ti sesutru ja - rekao je Janjuš.

- Znaš koga da j*beš - rekla je Jovana.

- Ko je ona da meni cepa stvari? Pocepala mi čestitke - vikao je Janjuš.

- Jednu sam, mene ponižavati neće niko, ni ti ni tvoja k*rvetina koja se bavi prostitucijom - rekla je Jovana.

- Mater ti j*bem u usta - ponavljao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić