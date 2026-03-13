AKTUELNO

Kamenjarka bila, kamenjarka ostala! Bivši učesnik Elite žestoko osudio Anastasiju zbog uništavanja Bore Santane, pa posavetovao Indi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su Marka Dervišević i Viktora Zeljka.

Bivši učesnik Elite 9 Vikor Zeljko prokomentarisao je učešće Bore Santane, kao i njegove ljubavne brodolome sa Anastasijom Brčić, ali i Uroša Stanića koji ne krije svoju zaljubljenost u Boru.

Foto: RED TV Printscreen

- Ja Boru opravdavam, on je čovek iz naroda i susreće se sa ljudima po svetu. On je kroz saradnju izgradio tu toleracniju za ono što su oni. Uroš je protumačio onako kako je njemu odgovaralo. On želi da bude u centru pažnje kad je lajv, a van lajva kao da puni baterije. On se slomi danas da pokaže kako hoda kao Maja. On je meni zanimljiv i zanimljivi su mi njegovi i Borini odnosi. On je možda mislio da će lakše proći kroz rijaliti ako prihvati Uroša. Njega je Uroš drugačije doživeo i zna da ga smiri kad uđe u crveno. On nije smeo da dopusti da se pređa ta granica. Meni je smešno kad Uroš ide kroz kuću i govori da će da blokira Indi. Bora je svestan da mu i kod naroda donosi drugačiju sliku jer narod voli da vidi drugačije stvari.

Žestoko je osudio Anastasiju koja je otkrila navodnu aferu Indi i Bore.

- Bora previše lako veruje osobama i otvara im se. Njen opstanak jeste Bora, samo ona toga nije svesna. Njen izgleda bi prevario 99% učesnika. Kamenjarka je bila i kamenjarka ostala.

Foto: RED TV Printscreen

Prokomentarisao je Borine tvrdnje da je bio sa pevačicom Indi.

- Ja da sam na Indinom mestu ne bih se ljutio na Boru, nego na Anastasiju. Svako je nekome rekao da je bio sa nekim. Bora je rekao da se nije krilo da su zajedno i da je uži krug znao.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

