ŠTA IMA ON NJOJ DA SE PRAVDA?! Anita nikad ljubomornija zbog Aneli, rešila da zavede red Luki, Amićeva joj odgovorila KAO NIKAD (VIDEO)

Dosta joj je svega!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem kome se Luka Vujović i Anita Stanojlović raspravljaju zbog Aneli Ahmić, voditljka Ivana Šopić je dala reč Luki:

- To je počelo bezveze, ona je na interjuu rekla da je ja gledam kao sprdnju - rekao je Luka.

- Mene je Darko pitao da li se ja tako osećam - rekla je Anita.

- Počela je kao sitnica, ja sam izašao na cigaru, i ona je krenula da se raspravlja sa mnom i pričali smo o Aneli. OVo se desilo u nedelju posle Šiša bara. Njoj sve smeta, smetaju joj svađe i rasprave, šta god ja da kažem njoj smeta. Sve je krenulo od kako je Milan rekao da ja nisam razvezden, i svađali smo se od petka do nedelje, ona nema poverenja u mene, i to je najveći problem. - dodao je Luka,.

- Vi smišljate odgovore - rekla je Ivana.

- NAša rasprava je počela u četvrtak i ja sam objasnila šta meni smeta, ja njemu sve vreme govorim da mi smeta priča za Aneli, to može samo voditeljima, ali njoj ne može da odgovara sa njom. Nema šta oni da komuniciraju, šta ima on njoj da se pravda - rekla je Anita.

- Ovde je problem jer je on rekao da bi mene oženio, oni su se svađalin sve vreme zbog mene. Pre tri meseca je bio sa mnom, a njoj tada nije smetalo, ali sada joj ja smetam. Ona je ta koja se umešala u moj odnos, ona je ta koja je flertovala sa Lukom dok sam ja bila sa njim. Ona kao neće da govori ništa meni, a stalno to radi - rekla je Aneli.

- Nećemo mi da pričamo ni o njoj, ni o Anđelu - govorila je Anita.

- Ona je mene ponižavala da sam ja stara žena, prozivala me je da imam četrdeset godina, a govori kako je ona mlada ima dvadeset godina - rekla je Aneli.

- Ja sma imala težak život, a ne ti koja si imala kofere. Moja majka je radila na njivi kada nismo imali novca, a ti si nosila kofere - dodala je Anita.

- Ti ne znaš koji život i šta sam ja radila, a moje detinjstvo je bilo lepo, iako je bilo teško, a tvoje očigledno nije, zato se sada ovako ponašaš. Tvoj muž ne da da ti se dete dovede ovde, a meni si pričala sve o njemu i čime se bavi, kako je on zaje*an, a on ti ne dovodi dete jer se ovde baviš pornografijom - rekla je Aneli.

- Bojan i ja nemamo takav odnos, a ja ne znam što meni niko ne dovodi dete, a otac mog deteta meni ne brani da vidim dete, a što sada ne dolazi ja ne znam, a ti se bavi svojim detetom, baviš se više lemurima, nego Norom - rekla je Anita.

- Bavi se ti sobom, dete ne viđaš jer radiš ovde šta radiš, ti si devojčica od dvadeset godina - rekla je Aneli.

- A ti si kao neka gospođa - rekla je Anita.

- Ja se nisam ovde je*avala kao u pornićima - rekla je Aneli.

- Ti si se tako je*ala sa Lukom, on je meni to rekao - rekla je Anita.

- To je laž - govorila je Anita.

- To nije istina, oni su stalno bili na strimu - govorila je Ivana.

- Bilčo je svega, ali je bilo suptilnije mnogo nego u ovom odnosu - rekao je Luka.

- Ološ koji priča šta mu ona kaže, vidi ga kako se smeje jer laže - rekla je Aneli.

- Znam ja dobron šta je ona Luki tražila - rekla je Anita.

- Šta je tražila - upitala je Ivana.

- Pričao mi je sve - rekla je Anita.

- Ja ne znam - rekao je Luka.

- Ti mene demantuješ - rekla je Anita.

- Demantujem te, ne znam šta pričaš - rekao je Luka, a Anita je napustila Belu kuću.

- Hvala Luki što je bio iskren - rekla je Aneli.

Autor: N.B.