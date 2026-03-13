OPRAO JE BEBICU: Aneli otkrila da Asmin uživa da bude Majin potrčko, Marinkovićeva priznala kada će ući u vezu sa njim (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem su Asmin Durdžić i Maja Marinković flertovali u izolaciji, gde je Asmin pokrivao Maju u krevetu, i ljubio za laku noć, dok ga ja Maja sklanjala od nje, te je Asmin krenuo da uđe u Majin krevet, ali ona mu to nije dozvolila, a onda ju je on poljubio, a takmičari su aplaudirali jer su mislili da je bio poljubac u usta.

Voditeljka Ivana Šopić je nakon toga dala reč Aneli Ahmić:

- Ivana kada sam gledala prvi deo klipa, Maja je bila oštrija, nije mu dala da joj priđe, u prvom delu bih stala u njenu objavu, ali drugi deo, kada se približio krevetu, i to kada je dozvolila da leži kod nje, sve je jasno. I on i ona mogu da lažu, ali ja smatram da je bio poljubac. Komentarisala sam da Maja neće biti sa Asminom, dok sam se družila sa njom, ona je njega šaltala, ali od kada smo se posvađale, ona mu se dosta približila, i smatram da je ona odlepila za njim. Ovo što je ispitivao za Cara, isto je meni radio za Janjuša, a Asmin je oprao Bebicu, on je Majin Bebica. Ovde je samo pitanje da li će se Maja prepustiti, a napolju će sigurno biti zajedno, doduše oni se ponašaju i sada kao da su u vezi, a ona će uvek praviti budaletinu od njega, ona sve što radi, radi za sebe, ona ga je napravila na potrčka, poniziće ga kao kera - rekala je Aneli.

- Asmine da li ste se poljubili - upitala je Ivana.

- Nismo, poljubio sam je u jastuk, obraz, čelo, samo to. Bili smo malo više pijani, pa sam ja iskoristio situaciju, ali nije bio poljubac. Moram da priznam da MAja meni mnogo prija, a ono za Staniju sam ja sam pričao - rekao je Asmin.

- Ja sam njega gurla nogom, i uživam da ga mučim, on to voli, a ja sam psihopata - rekla je Maja.

- Ovo je on, klasičan rob - rekla je Aneli.

- Ja sam gospodin i sve radim za devojku, a meni ovo sa Majom prija - rekao je Asmin.

- Sve ste videli svi, ali ja moram da kažem da nikada nećemo ući u vezu, on je ste prezanimljiv, on je poseban slučaj, on je odlepio za mnom, ali mi nikada nećeo biti zajedno. Neće biti kao sa Stanislavom, jer iskreno Asmin je doživotno osuđen na propast, a meni je on zanimljiv kao pojava, ali ne kao muškarac, on povlači mnogo toga za sobom, a meni ne treba kataklizma u žovotu, on gleda žene kao trofej. Moram da kažem da Asminu zameram ponašanje prema MIleni Kačavendi, to mu baš zameram. Moram da kažem da mi je rekao da me je lajkovao dok je bio sa Stanijom, to je dokaz da on nije lojalan. - rekla je Maja.

- Ja smatram da je ASmin iskren, a svaki Majin potez je dokaz da on njoj prija, ali ne kao lik, nikada Maja ne bi dozvolila da bi nekome dozvolila da se nasloni ovako - rekao je Janjuš.

- Ja zameram Janjušu, nisam mu prešla preko nekih stvari - dodala je Maja.

- Tebi je ASmin bitan, Majo viidmo svi - rekao je Janjuš.

- Ja sam bitna, ja sam uvek tema, jer sam ja Maja Marinković, a tebe Janjuše nema. Moram da kažem da Janjuš i dalje ima emociju prema Aneli - dodala je Maja.

- Ma ne prebacuj na mene - rekao je Janjuš.

- Maja neće da bude sa Asminom, jer je on svaku bivšu ispljuvao, vređao, a Maja mu je trofej. Maja se plaši da ne bude njegova igračka, kao Aneli - dodao je Uroiš.

- Aneli je nama pričala kako je on dominantan, a sada vidimo da njega nema nigde. Maja i Aneli su specifične i fatalne žene za posebnu vrstu muškaraca, one su idealne za Asmina, Luku, Janjuša i one od njih naprave miševe.Maja je dovoljno sebe kanalila ove sezone,a Maja se poljubila sa Asminom videli smo mi na klipu. Maja je sa njim, pogazial je sve a on blati svoju porodicu - rekoa je Ivan.

- Ali šta se vas tiče, ja ću muvati i raditi, to je moje- rekoa je Asmin.

