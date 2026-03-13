AKTUELNO

Domaći

OBEZBEĐNJE JE ODMAH REAGOVALO: Ivan potkačio Boru za odnosu sa Urošem, on krenuo da se obračuna sa njim, pa je Stanić priznao koju ponudu mu je Santana dao (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem je prikazan poljubac Murata Asilguzina i Anastasije Brčić, voditeljka je dala reč Bori Santani:

- Nek su živi i zdravi, ja im želim sve najbolje, lep su par, i nek uživaju. - rekao je Bora.

- Murat i ja nismo ozvaničili vezu, ali nam je lepo, uživamo. Nama je lepo, i Bora nas ne zanima. Moram da kažem da nije samo Bora bio prepreka za nas dvoje, već sve to što se meni dešavalo. Ja sam se sklonila i to je to - rekla je Anastsija.

- Super, samo mene da ne diraju, poverdio sam se zbog nje, mnogo mi je bola nanela. Ona je izmislila mnogo laži za ljude koji nisu u rijalitiju, ali će ona to platiti kada tada - rekoa je Bora.

- Anastasija igra na dva fronta od starta - rekla je Ivana,

- Nije istina, on je mene jurio, a muvao je devojke ovde - rekla je Anastasija.

- Bora je jruo devojke, ali je završio sa svojim Urošem, - rekao je Ivan pa je Bora krenuo da se obračuna sa njim te je obezbeđenje reagovalo.

- Kunem ti se Bogom, je*aću ti mrtvu mamu, i sestru koja ti je bila ovde, pokazaću ti ja kad izašemo odavde - rekao je Bora.

- Što? - upitao je Ivan.

- Zbog mene, jer me diraš, a ja sam mu sve - dodao je Uroš.

Bora je nakon toga krenuo da baca stvari Ivanu i da ih gazi.

- On nema reakciju na Anastasiju, nego na mene, on mene štiti - rekao je Uroš.

- Anastasija i ja smo u odnosu, ali ja joj ne verujem toliko. Ona ima emocije prema njemu, a meni je žao Bore, sada joj ne verujem još koliko treba, ali dokazaće. Ja neću ui u vezu zvanično sa njom - rekao je Murat.

- Uroše izabadaću i tebe, i ja odoh kući - rekao je Bora Urošu.

- Idem i ja za tebom - rekao je Uroš.

- Kreni, ima da te bijem do Železnika - dodao je Bora.

- A ovamo me ljubiš u usta, i nudiš mi da ti pu*im ku*ac - rekao je Uroš.

- Ma prebiću te - dodao je Bora.

- Boro nemoj sa mnom, ja mogu da te uništim - rekao je Ivan.

- Ivane ako me poštuješ nemoj dirati Boru, Bora je meni obećao da ću biti njegova Sandra Afrika a on moj Mile Kitić - govorio je Uroš.

- Ja sam rekla Anastasiji da se skloni od Bore, mora da ga se mane, jer ima potencijala sa Muratom, on je dobar momak, a Bora je užasan, to se nikada ne smriju - rekla je Boginja.

- Bora će biti moj Mile Kitić a ja njegova Sandra Afrika - nastavio je Uroš.

- Meni je dosta svega, on se neće promeniti nikada - rekla je Anastasija.

- Nema tu ničega, Murat je mene zvao da se sunčamo, a ne Anastasiju, a ona mene ispituje kako je Bora i šta on radi - dodala je Sara.

- Ja sam nju pitala kakav je osećaj spavati sa debelim mušakracem aludirajući na Ivana - rekla je Anastasija.

- Šta nju to zanima - dodala je Sara.

- Ja samo moram da kažem da ne dam više na sebe, sledeći put ću napraviti jhaos, zbog svih ovih koji su me krvnički napadali - govorio je Bora.

Autor: N.B.

