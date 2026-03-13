PRIZNAO SVE: Luka otkrio da Anita očekuje od njega da laže za nju, on ustao i pokazao da ne može tako sa njim (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem se Anita Stanojlović i Luka Vujović imaju sukob zbog Aneli:

- Ja nikada nisam čulla Anitu da kaže, ja nisam, ja neću, a ona traži da joj se osoaba sakojim je da mu se preda totalno, a njega to smara, on to ne voli, on gleda kako da pobegnde. - rekla je JOvana.

- Luka oko čega se mi raspravljamo - upitala je ANita.

- Oko tvojih rečo - dodao je LUka.

- Ja to nisam rekla, ti morađ da se stidiš svog ponašanja prema meni - vikala je Anita.

- Lažeš da sam te demantovao, lažeš da sam rekao da ona smrdi - dodao je Luka.

- Ne laži - vikala je Anita.

- Rekla si to - dodala je Aneli.

- Ti si meni rekao da ja lažem, ti si mene vređao, ne mogu da verujem - dodala je Anita.

- Praviš priče - dodao je Luka.

-Tako je Luka proigovori - dodao je Anđelo.

- Ja sam nju pitao da li su menjali poze , ona i njen bivši, ona je meni rekla da nisu, je l treba ja to da potenciram sada. Ljudi su ovde pričali svašta, a ja nisam ništa rekao za nasš odnos, rekao sam samo da sam imao odnos - rekao je Luka.

Autor: N.B.