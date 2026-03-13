TI NJU BRANIŠ, A MENE PONIŽAVAŠ: Anita doživela pomračenje što je Luka raskrinkao pred svima da je LAŽOV, odmah mu prebacila Aneli (VIDEO)

Nema dalje!

Luka Vujović je na samom kraju emisije "Gledanje snimaka" otkrio da je Anita Stanojlović lagala o da je on rekao da Aneli Ahmić kako Anita kaže smrdi.

Anita je nakon toga otkrila u rehabilitaciju i plakala sve vreme, kada je došđao Luka.

- Šta je sa tobom, kako se to ponašaš - upitao je Luka.

- Ti mene ponižavaš i vređaš me, kako te nije sramota - vikala je kroz suze Anita.

- Ti bre nisi normalna - rekao je Luka.

- Ti mene ponižavaš i vređaš sve vreme, kako te nije sramota, trebalo je da stanež uz mene - dodala je Anita.

- Pa lagala si - govorio je Luka.

- Kako te nije sramota - branila se Anita.

- Šta je bilo - dodao je Luka.

- Ti ideš prrotiv mene, sa kojom spavaš tri meseca, je l ovo ljubav - vikala je Anita.

- Nije ljubav, sve je jasno, Matora je rekla... - dodao je Luka,.

- Šta je Matora rekla, je*aću joj mater, šta je ona radila - vikala je Anita.

Dača je sve vreme prisluškivao iz izolacije.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.