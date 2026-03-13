Stanje u Anitinoj i Lukinoj vezi SVE GORE! On je DEMANTOVAO I PONIZIO pred svima zato što je LAGALA o Aneli, Stanojlovićeva napravila dramu kakva se ne pamti! (VIDEO)

Haos tokom cele noći.

Luka Vujović i Anita Stanojlović prethodne noći imali su novu dramu u svojoj vezi i to zbog Aneli Ahmić. Naime, Anita je slagala kako joj je Luka rekao da Aneli smrdi, kao i da su imali neobuzdane s*ksualne odnose u rijalitiju kao i njih dvoje. Luka je pred celim stolom demantovao svoju devojku zbog čega je ona napravila višečasovnu dramu.

- To je počelo bezveze, ona je na interjuu rekla da je ja gledam kao sprdnju - rekao je Luka.

- Mene je Darko pitao da li se ja tako osećam - rekla je Anita.

- Počela je kao sitnica, ja sam izašao na cigaru, i ona je krenula da se raspravlja sa mnom i pričali smo o Aneli. Ovo se desilo u nedelju posle Šiša bara. Njoj sve smeta, smetaju joj svađe i rasprave, šta god ja da kažem njoj smeta. Sve je krenulo od kako je Milan rekao da ja nisam razvezden, i svađali smo se od petka do nedelje, ona nema poverenja u mene, i to je najveći problem. - dodao je Luka.

- Znam ja dobron šta je ona Luki tražila - rekla je Anita.

- Šta je tražila - upitala je Ivana.

- Pričao mi je sve - rekla je Anita.

- Ja ne znam - rekao je Luka.

- Ti mene demantuješ - rekla je Anita.

- Demantujem te, ne znam šta pričaš - rekao je Luka, a Anita je napustila Belu kuću.

Luka Vujović je krenuo za Anitom Stanojlović kada je napustuila emisiju jer je on dematnovao da joj je pričao o njegovom s*ksu sa Aneli Ahmić.

- Ne možeš ti mene da demantuješ - vikala je Anita kroz suze.

- Šta radiš ti bre, ti samo mene napadaš - govorio je Luka.

Luka Vujović se vratio u kuću, te je ponovio da nikada nije pričao sa Anitom Stanojlović o odnosima koje je imao sa Aneli:

- Ja sam rekao da nije bilo tako kao sa Anitom. Ona je rekla da nikada više neće da odgovori Aneli, a sve vreme odgovoara - rekao je Luka.

- Ti lažeš Anita, ili ga praviš drukarom - rekla je Ivana.

- Ja nikada nisam rekao da je Aneli prljava - rekao je Luka.

- To je moje mišljenje. On je meni rekao da nije imao potrebu da radi sa Aneli te stvari, a sa mnom mu je dobro - rekla je Anita.

- Ja sam sa Aneli pazio više, pazili smo oboje - rekao je Luka.

Tokom reklama, Anita je još jedanom ponovila Luki da mora biti na njenoj strani i kad laže.

- Ti si mene demantovao, ja ako lažem ti moraš da kažeš da je istina - govorila je Anita.

- Ja sam demantovao da sam pričao o s*ksulanim odnosima - govorio je Luka.

Dragama oko Aneli, Luke i Anite nastavila se i u drugom delu emisije.

- Aneli Anita mu je rekla da će da mu odseče penis jer je bio sa tobom - rekla je Ivama.

- Nek se skine i nek mu odseče, šta da kažemo drugo, što je postao pi*kica - rekla je Aneli dok se Luka smejao.

- Žao bi mi bilo da mu skine to malo što ima, nek mu ostavi jedno ja*e - rekla je Aneli pa dodala kroz smeh:

- Ona njemu preti da će mu odseći polni organ znog mene. Meni nije realno da to devojka radi i govori, da je ona toliko ljubomorna. Isto tako i Maja kaže da nije Nora problem za vezu nje i Asmia, ja tvrdim da jeste. One koje koriste moje ostatke, Maja Asmina, Anita pa, Anitu nema ko nije je*ao ovde, od Zole do ko zna koga, a ona je jurila mog verenika, skupljaš moje ostatke - rekla je Aneli - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović je nastavila da prebaciuje Luki Vujoviću što je nije podržao dok je lagala o s*ksualnim odnosima njega i Aneli Ahmić.

- Ti si meni rekao da ja bolje mirišem, rekao si da ti se sviđa moj miris, i da te ja radim više - rekla je Anita.

- Ali neko te radi na jedan način, ona na drugi, a nisam nikada pričao loše o njoj - rekao je Luka.

- Ja vidim kuda ovo vodi, ne želim to, ti si rekao da te moj miris radi više - rekla je Anita.

- Ti bi mene demantovala da sam ja rekao da si ti meni tako pričala za Anđela - dodao je Luka.

- Što ti meni to pričaš, ja tebe više radim od nje i više ti prijam, ja sam u pravu za sve, a ti brani nju da ja ispadnem budala - dodala je Anita.

Anita je u jednom trenutku emisije priznala da je terala Luku da ponižava Aneli i da priča laži o njoj.

Luka Vujović je na samom kraju emisije "Gledanje snimaka" otkrio da je Anita Stanojlović lagala o da je on rekao da Aneli Ahmić kako Anita kaže smrdi.

Anita je nakon toga otkrila u rehabilitaciju i plakala sve vreme, kada je došao Luka.

- Šta je sa tobom, kako se to ponašaš - upitao je Luka.

- Ti mene ponižavaš i vređaš me, kako te nije sramota - vikala je kroz suze Anita.

Njihova svađa trajala je sve do ranih jutarnjih sati.

