Noć je bila burna!

Kačavenda ratuje na svim frontovima, sa bivšim prijateljima i bivšim ljubavnicima

Tokom prethodne noći u Beloj kući prikazan je snimak na kom su Anđelo Ranković i Asmin Durdžić komentarisali Milenu Kačavendu i njenom ponašanje prema njima, nazvavši je "zlo od žene".

- Videla sam ja kada je Asmin prišao Anđela, prvo ga pljulje, pa se vređaju, a što se Janjuša tiče vidi se da se vraćamo na sedmicu - rekla je Milena.

- Ja ne mogu da slušam ova s*anja iz sedmice. Ja sam rekao da kada sam ja bio u s*anjima, a ti si me komentarisala, a ja nju nisam komentarisao - govorio je Janjuš.

- Mi ne bismo ušli u sukob u sedmiici da on nije ušao u sukob koji sam ja imala, a sada iskreno mene ne interesuje niko niti komentari njih, stvarno me ne zanima. Takođe Asmin je pitao ljude da li da nastavi da me gazi, pitao je Terzu i Marinkovića za to. Ljudi Asmin se savetuje sa Anđelom, a svi se mrze - dodala je Milena.

Anđelo Ranković je ustao u ubacio se u sukob Asmina Durdžića i Milene Kačavende i njen prijave pokojnog verenika VTK-u.

- Ja znam šta istražuje VTK-a, moram da kažem, i sada mene zanima kakve veze imaju punjene paprike sa tim, šta je ona prijavila, piškote - upitao je Anđelo,

- Što se vi bavite mojim životom - upitala je Milena.

- Pa šta si prijavila, ja sam prijavio osobu koja je uhodila mene i moju bivšu devojku - govorio je Anđelo.

- Što si ti prijavila Davida, ako nisi imala video seks, prijavila si ga jer si se skidala tokom poziva, a on je bio u mraku, pa se nije videlo ko je on - govorio je Asmin.

- MIlena govori da je prijavila ljude, a šta se dešava što ona deli tuđe slike i to je za prijavu - govorio je Anđelo.

- Milena ti si jedan ozbiljan blam, nikada ne prihvataš bilo šta kada ti neko kaže. Ti si ženo veliki blam, sve što radiš ove godine, Moram te pitati da li ti je neko rekao da nisi normalna. Jesu, i ja nisam normalna. ali nisi ni ti. Sa druge strane, ja sam pokuša da je izvodim da nije pokazala slike Anđelovog penisa svom sinu, a to nije istina, ona je sama sebi dala auto gol. Ona je meni zamerila kada sam joj ja rekao da se blamira, a oni joj govorili da je dobra, njen problem je što neće da prizna kada greši, a sada greši - upitao je Janjuš.

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Nenad Macanović Bebica koji komentariše Milenu Kačavendu i to što je uvek konrtadiktorna u pričama za pokojnog verenika i snimke koje Asmin pominje, ali i bivšoj kumi Ani Čuričić, te je Milena dobila reč:

- Ja o Ani nisam iznosila ništa što se nije znalo, i pozanto je da sam sve pričala javno o svemu, kako se ponašala i u šta me je uvukla - rekla je Kačavenda.

- Ja sam komentarisao da Kačavenda nema argumente ni o kome, niti kada šta govori. Tebe je Asmin predstavio kao mentola koji je prihvatio sajber se*s sa detetom. Setimo se da nije iznosila dokaze za Anu, već samo ono za što svi znaju, a sada za ASmin, on tvrdi da postoje dokazi, ona ih traži - rekao je Bebica.

- Pa ja tražim da Asmin argumentuje sve i mislim da je Ana ta koja je Asminu svašta pričala, a što se tiče Ace Bulića, sve smo rekli kako je bilo, od ugovora Aninog zeta, do laćnih potpisa za skupštinu od žena koje su trpele nasilje, ja sam sve pričala već - dodala je Kačavenda.

Ljubav Maje i Asmina ponovo glavna tema

Maja Marinković i Asmin Durdžić su u pušionici a Asmin je sve vreme zamerao Maji kako mu ne posvećuje pažnju.

- Dr*aš me ceo dan - govorio je Asmin.

- Koji si ti lažov, ti si meni zamerio što nisa spavala u izolaciji - rekla je Maja.

- Ne znam što nemamo komunikaciju, niko tebi ne valja - dodao je Asmin.

Učesnici su videli i snimak na kom su Asmin Durdžić i Maja Marinković flertovali u izolaciji, gde je Asmin pokrivao Maju u krevetu, i ljubio za laku noć, dok ga ja Maja sklanjala od nje, te je Asmin krenuo da uđe u Majin krevet, ali ona mu to nije dozvolila, a onda ju je on poljubio, a takmičari su aplaudirali jer su mislili da je bio poljubac u usta.

- Ivana kada sam gledala prvi deo klipa, Maja je bila oštrija, nije mu dala da joj priđe, u prvom delu bih stala u njenu objavu, ali drugi deo, kada se približio krevetu, i to kada je dozvolila da leži kod nje, sve je jasno. I on i ona mogu da lažu, ali ja smatram da je bio poljubac. Komentarisala sam da Maja neće biti sa Asminom, dok sam se družila sa njom, ona je njega šaltala, ali od kada smo se posvađale, ona mu se dosta približila, i smatram da je ona odlepila za njim. Ovo što je ispitivao za Cara, isto je meni radio za Janjuša, a Asmin je oprao Bebicu, on je Majin Bebica. Ovde je samo pitanje da li će se Maja prepustiti, a napolju će sigurno biti zajedno, doduše oni se ponašaju i sada kao da su u vezi, a ona će uvek praviti budaletinu od njega, ona sve što radi, radi za sebe, ona ga je napravila na potrčka, poniziće ga kao kera - rekala je Aneli.

- Ja sam njega gurla nogom, i uživam da ga mučim, on to voli, a ja sam psihopata - rekla je Maja.

- Ja sam gospodin i sve radim za devojku, a meni ovo sa Majom prija - rekao je Asmin.

- Sve ste videli svi, ali ja moram da kažem da nikada nećemo ući u vezu, on je ste prezanimljiv, on je poseban slučaj, on je odlepio za mnom, ali mi nikada nećeo biti zajedno. Neće biti kao sa Stanislavom, jer iskreno Asmin je doživotno osuđen na propast, a meni je on zanimljiv kao pojava, ali ne kao muškarac, on povlači mnogo toga za sobom, a meni ne treba kataklizma u žovotu, on gleda žene kao trofej. Moram da kažem da Asminu zameram ponašanje prema MIleni Kačavendi, to mu baš zameram. Moram da kažem da mi je rekao da me je lajkovao dok je bio sa Stanijom, to je dokaz da on nije lojalan. - rekla je Maja.

Aneli Ahmić je ustala kako bi komentarisala da li smatra da je ona problem što Maja Marinković ne ulazi u vezu sa Asminom Durdžićem:

- Majo ne brini, njemu dete nije bitno, mislim ako misliš na dete, njemu je bitna samo priča. On je takav tip, on bi pre birao ženu i devojku nego dete. Iskreno čovek koji je mene unakazio i oblatio kao niko, evo danas je rekao da on govori da je ušao ovde da bi blatio moju porodicu, Staniji je govorio kako bće da brani njihovu vezu, a on se samo igra - rekla je Aneli.

- Niko nije spomenu decu, moram to da kažem, ovde ljudi komentarišu kako žele. Aneli je pričala da je on pe*er, ona da je kriminalac, a ona narkomanka, čašćavali su se kao niko, i moram da kažem da ni ja više ne bih bila sa čovekom koji ima dete - rekla je Maja.

- Maja i Asmin, pa pričali smo o tome, ja moram da kažem da sam ja video prisnost, videli smo da je Asmin hranio Maju, a čula sam da je bilo poljupca. Sa druge strane, Maji Asmin prija, i voli da se igra sa njim. Maja se plaši Asminovog ponašanja, pa ne može da uplovi vezu sa njim. Iskreno imam mišljene da joj se dopada i da ona hoće da se igra sa svima, a što se diče pedogrea, ovde niko nema pedigre. Takođe glupost je da Maja neće da uđe u vezu sa njim zbog deteta,koliko se peckaju, svi vidimo da bi bila sa njim. Moramo da dodamo da se vidi kada Maju neko zaniam, a neko ne, na primeri Filip - rekla je Sofija.

- Filip je mene povredio i to je to,. Iskreno to neću da dozvolim, više da nas spajuaju, ne zanima me to - rekla je Maja.

Bora napravio haos, pobacao Marinkoviću stvari, sve zbog Uroša

Bora Santana komentarisao je snimak poljupca Anastasije i Murata, a tokom komentarisanja nastala je nova drama.

- Nek su živi i zdravi, ja im želim sve najbolje, lep su par, i nek uživaju. - rekao je Bora.

- Murat i ja nismo ozvaničili vezu, ali nam je lepo, uživamo. Nama je lepo, i Bora nas ne zanima. Moram da kažem da nije samo Bora bio prepreka za nas dvoje, već sve to što se meni dešavalo. Ja sam se sklonila i to je to - rekla je Anastsija.

- Bora je jurio devojke, ali je završio sa svojim Urošem - rekao je Ivan, pa je Bora krenuo da se obračuna sa njim te je obezbeđenje reagovalo.

- Kunem ti se Bogom, je*aću ti mrtvu mamu, i sestru koja ti je bila ovde, pokazaću ti ja kad izađemo odavde - rekao je Bora.

- Zbog mene, jer me diraš, a ja sam mu sve - dodao je Uroš.

Bora je nakon toga krenuo da baca stvari Ivanu i da ih gazi.

- On nema reakciju na Anastasiju, nego na mene, on mene štiti - rekao je Uroš.

Autor: R.L.