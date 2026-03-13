Pukla tikva, ponovo?! Usijale se mreže zbog Marka i Sanje: Otpratili se s Instagrama, svi sumnjaju da je došlo do raskola ljubavi (FOTO)

Sanja Grujić i Marko Stefanović, bivši učesnici "Elite 8", nakon što su napustili rijaliti nastavili su svoju ljubavnu priču, no, međutim, sada se na mrežama povela polemika oko toga da li je došlo do kraha ljubavi, s obzirom da su oboje preudzeli drastične korake!

Sanja i Marko su, naime, tokom svog boravka često branili svoju ljubav od osude, kako ukućana, tako i gledališta, koje nije verovalo u njih dvoje i pored toga što su zajedno od šeste sezone rijalitija "Zadruga".

Njih dvoje nastavili su sa svojim životima, te su čak i zajedno kupili stan, a Marko je, uz Sanjinu podršku, pokrenuo i svoj brend čajeva za mršavljenje, što neretko objavljuje na svom Instagramu.

Sada su se mreže usijale, s obzirom na to da su njihovi fanovi ostali u šoku kada su ugledali da Marko ne prati više Grujićevu na Instagramu. Naime, kada se ukuca njeno ime, ne izlazi nijedan profil, osim nekih profila podrške.

S druge strane, kada se uđe na Sanjin profil, u odeljak gde se može videti koga to Sanja prati i kada se ukuca Markovo ime, ne izlazi ništa drugo, no njegova fan stranica.

Autor: Nikola Žugić