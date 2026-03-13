Drama Kristijana Golubovića i Kristine Spalević trese region, a kako ga je ona optužila da joj je ukrao nakit, koji je potom, kako kažem, vratio, sada se oglasio Golubović na Instagramu i usijao mreže!

Kristijan se, naime, osvrnuo na Kristinine izjave da je ukrao nakit, otkrivši da ništa nikome nije ukrao, osim kada se time bavio u Nemačkoj i ostalim državama.

Zdravo, ljudi. Čujem da me neko optužio da sam neki nakit ukrao. Ja nikakav nakit nikom nisam ukrao, sem po Nemačkoj, Italiji, Grčkoj, tamo kada sam operisao, tada sam razbijao izloge i iznosio nakid, po neki put opljačkam zlataru, oružano - rekao je Kristijan i nastavio:

Pošto sam prijavljen policiji, ja sam u onoj brzini, rekli su mi da spakujem stvari, ja sam uzeo stvari i gurao u razne kese, iz plakara, nisam imao vremena da se detaljno izselim iz svog stana koji ja plaćam, nego sam morao da odae, tako da budem odjuren. I u tim momentima nisam razmišljao čije je šta, da li sam nešto dečije pokupio, jer sve je bilo zajednički. Ovde, onde, sve što sam kupio, kupio sam nasumice i nisam imao nikakvu specijalnu nameru, jer, znate, kad vas neko nabedi da ste nešto uradili, a niste uradili i imate sa zakonom posla da se objašnjavate da li ste vi krivi ili ne, to je najteža stvar u mom životu. Ja se 24 godina moje robije, pa jedno 20 sam proveo na robiji za ono što nisam. I sada, doživljam sa 56 godina, da me neko optužuje za nešto što nisam i izjuruju vas iz vašeg rođenog stana koji vi plaćate, i onda vas optuže još i da ste neki nakit iz tog stana izneli. Sve u tom stanu, od igle do lokomotive, je moje, kupljeno od mojih para, zarađeno od mog krvavog truda, poštenog rada.

U nastavku svog obraćanja, Kristijan je istakao da je u žurbi da se što pre iseli, možda pokupio nešto slučajno, ali da nije siguran jer nije, kako kaže, gledao sve.

Dakle, iako sam nešto pokupio slučajno, još ne znam, jer sam sve stvari koje sam pokupio taj dan, kad je policija tu bila i rekla morate da napustite ovu kuću, svoju kuću koju ja plaćam, ja sam pokupio one stvari, stavio ih u gepek, pola su mi u gepeku, pola su u kući u kojoj se nalazim, i sve sam nabacao, razbacao, ovako sam bacao, nit mi interesuje šta će biti s tim stvarima, niti da li unutra ima nekog nakita od nekoga, kome sam ja taj nakit platio ili treba da platim ili šta već. Dakle, izlazi objava nekoga tamo da sam ja ukrao nakit, pa onda ne demantuje da ja nisam ukrao nakit, nego je rekla: "vrati, vratio je nakit". Znači, ispalo je, objavila me kao lopova, pa sam se ja usr*o ili pokajao, pa sam vratio nešto - rekao je on i zaključio:

Nakit nisam uzeo, nakit nisam vratio, a sada neću da ga vratim iako postoji kod mene, iz jednog određenog razloga, zato što sam optužen da sam ga ukrao, a nisam dobio ni izvinjenje, ni realno, pravo, činjenično, koncizno objašnjeno šta se desilo. Ovo je objašnjenje, ovo nisu bajke iz podzemlja, ovo je istina iz realnog života.

Autor: Nikola Žugić