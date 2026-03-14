Haos u programu uživo!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditeljka Anastasija Buđić razgovarala je sa Anastasijom Brčić o njemom odnosu sa Borom Santanom, koji je jako turbulentan.

- Kakva su ti trenutna osećanja prema Bori i u kakvoj ste relaciji? - pitala je voditeljka.

- Ne postoje osećanja, izbegava ga po kući i želim što pre da zaboravim i nastavim dalje. Nemam više volje, a ni želje da budem sa njim. On je sve pričao kad smo bili u prekidu i kad sam ponovo krenula sa Muratom da se družim. Mene nervira njegovo ponašanje prema drugim ljudima, kad se razdvojimo ponašanje prema mojim prijateljima, kao i kad je napao Neria. To njegovo ponašanje kad se napije i kad krene da vređa ljudi, pa koristi laži i razne reči da ponizi druge. Nervira me, stalno je negativan i depresivan. Nisam ni ja bila cvećka, ne mogu da verujem šta sam dozvolila sebi i kako sam se ponašala zbog njega. Oboje smo bili kobno jedno po drugo - rekla je Anastasija.

- Da li si zbog besa koji osećaš prema njemu ispričala sve o njegovoj relaciji sa pevačicom Indi? - pitala je Anastasija.

- Ja sam njemu rekla da ne želim da uznemiravam moje i da na miran način treba da se rastanemo jer ne želim da stvaram probleme. On je mene maltretirao danima, vređao me, rekao da smo imali intimne odnose, a onda rekao za prstenjačenje. Rekla bih da sam bila intimna sa njim jer smo bili pet meseci, a bolesnije mi je što je on to izmislio. Ja sam onda rekla to za Indi samo da bi mi se sklonio, a znam ja još stvari. Rekao mi je da je bio sa njom, da ju je varao sa Sarom Stojanović i da je sa indi trebalo da ima grupnjake i sa njenom drugaricom. On je pokušao da spinuje kako je pričao to za drugu pevačicu, a ni o jednoj drugoj nije pričao osim o Indi. Pričao je da ga je uhvatila sa drugom i da se zato naljutila, kako mu je pisala poruke da on nije ništa kriv jer nisu bili zvanično u vezi. Rekao je da je trebala da bude ovde zbog njega, ali je zbog posebne ishrane odustala - govorila je Anastasija.

- Koje je ovo g*vno od devojke. Pričaj ti o sebi dr*ljetino mala - rekao je Bora.

- Rekao je da je ona pratila njegovu bivšu ženu, rekao je doslovno da je vodila taj slučaj... Rekao je da je ona uhvatila njega sa njegovim prijateljem i da ga je pratila - pričala je Anastasija, a Bora je poludeo zbog toga i napao je, a onda krenuo ponovo da joj uništava stvari i šminku.

Autor: A. Nikolić