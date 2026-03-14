Svi detalji ljubavnog odnosa Bore Santane i Indi: Otkriveno kako je počela romansa i gde su se viđali, pevačica mu pravila ljubomorne scene! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditeljka Anastasija Buđić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Borom Santom koji je pričao svom ljubavnom odnosu sa pevačicom Indi Aradinović i otkrio kako je sve počelo.

- To je možda bio maj mesec. To je bilo kad smo išli u studio da snimamko demo snimak. Mi smo imali nastup... Možda je to bilo u Crnoj Gori kad smo bili na osamnaestom rođendanu kod jedno druga - rekao je Bora.

- Kakav vam je odnos bio? Da li ste često provodili vreme? - pitala je Anastasija.

pročitajte još

KRŠ I LOM: Bora prolupao zbog raskrinkavanja njegove afere sa Indi, Anastasija obelodanila najnovije detalje! Pevačica uhodila Milicu Kemez i njenog n

- Čuli smo se svaki dan. Ja sam bio svaki dan kod nje kući, pili kafu, bila je ona kod mene na vikendici, bili smo u Crnoj Gori, bili smo u Ulcinju, u Švajcarskoj. Mi smo bili kao kolege, pomagali smo jedno drugome. To je bilo spontano, a ne da ja nju spopadam ili ona mene. Nije to dugo trajalo. Kad je došla na rođendan kod mene na vikendicu za uže društvo. Minu je pitala: "Ko je ova devojka? Sumnjiva mi je, nikad je nisam videla". Mina je htela da me vodi kod doktora, a ona je rekla: "Što ona kad treba ja?". Ja sam se njoj baš svideo i ona je meni - nastavio je Santana.

- Ko je imao jače emocije Indi ili ti? - dodala je Anastasija.

pročitajte još

NE PREZA OD TOGA DA KAŽE SVE: Bora izneo sav prljav veš iz veze sa Anastasijom, pa se svrnuo na ljubavnu romansu sa Indi: ONA JE LJUDINA, MNOGO MI JE

- Obostrano. Ona je znala kakva je moja situacija i nismo mogli da kažemo da smo u vezi sve dok papir meni ne stigne. Bilo je glupo da kažem javno da sam u vezi. Mi bismo bili u vezi da ja ovde nisam ušao, mislio sam da ćemo ostati, ali šta sam znao šta ovde može da se desi i da se promeni - rekao je Santana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

POVEZANE VESTI

Domaći

Rafalna paljba Asmina Durdžića: Nikad žešće opleo po Luki i Ahmićkama, pa priznao da mu je Stanija pravila haos zbog svađa sa Aneli! (VIDEO)

Domaći

Više ne zna u šta da veruje: Luka priznao koliko su ga poremetila Janjuševe i Alibabine priče o Aneli, priznao sve što mu leži na duši! (VIDEO)

Domaći

Promenio ploču: Luka priznao šta sad misli o Durdžićima, pa otkrio šta mu je Anita rekla o navodima da je bila sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Domaći

Tri meseca me je pravila budalom: Ivan o najvećoj intimi sa Jelenom, shvatio da je ludo zaljubljena u Uroša! (VIDEO)

Domaći

SVI DETALJI RASKIDA RAJAČIĆA I MILICE VELIČKOVIĆ: Njegova ljubomora presudila romansi, priznao koliko je odlepio za Terzinom bivšom! (VIDEO)

Domaći

Kao ljuta, a okrene glavu i smeje se: Alibaba priznao koliko ga loži Maja, uveren da je isfolirala prekid komunikacije! (VIDEO)