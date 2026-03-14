Svi detalji ljubavnog odnosa Bore Santane i Indi: Otkriveno kako je počela romansa i gde su se viđali, pevačica mu pravila ljubomorne scene! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditeljka Anastasija Buđić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Borom Santom koji je pričao svom ljubavnom odnosu sa pevačicom Indi Aradinović i otkrio kako je sve počelo.

- To je možda bio maj mesec. To je bilo kad smo išli u studio da snimamko demo snimak. Mi smo imali nastup... Možda je to bilo u Crnoj Gori kad smo bili na osamnaestom rođendanu kod jedno druga - rekao je Bora.

- Kakav vam je odnos bio? Da li ste često provodili vreme? - pitala je Anastasija.

- Čuli smo se svaki dan. Ja sam bio svaki dan kod nje kući, pili kafu, bila je ona kod mene na vikendici, bili smo u Crnoj Gori, bili smo u Ulcinju, u Švajcarskoj. Mi smo bili kao kolege, pomagali smo jedno drugome. To je bilo spontano, a ne da ja nju spopadam ili ona mene. Nije to dugo trajalo. Kad je došla na rođendan kod mene na vikendicu za uže društvo. Minu je pitala: "Ko je ova devojka? Sumnjiva mi je, nikad je nisam videla". Mina je htela da me vodi kod doktora, a ona je rekla: "Što ona kad treba ja?". Ja sam se njoj baš svideo i ona je meni - nastavio je Santana.

- Ko je imao jače emocije Indi ili ti? - dodala je Anastasija.

- Obostrano. Ona je znala kakva je moja situacija i nismo mogli da kažemo da smo u vezi sve dok papir meni ne stigne. Bilo je glupo da kažem javno da sam u vezi. Mi bismo bili u vezi da ja ovde nisam ušao, mislio sam da ćemo ostati, ali šta sam znao šta ovde može da se desi i da se promeni - rekao je Santana.

Autor: A. Nikolić