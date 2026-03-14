Bukti rat Kačavende i Asmina: Pjušte pretnje na sve strane, Milena najavila pakleno suočavanje na sudu! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do novog sukoba između Milene Kačavenda i Asmina Durdžića dok su razgovarali sa voditeljem Jocom Ilićem.

- Ja se nisam obraćala da se ne objavljuje. Ja ne znam ko je spolja uticao na to - rekla je Milena.

- Ti sumnjaš da je neke informacije dala Ana Ćurčić - dodao je Joca.

- Postoje osnovane sumnje, on je sam ovde rekao da je dobar sa njom. Ja sam bila pitana kad je krenuo zvanični sukob i kad sam je upozorila da ne baljezga - govorila je Kačavenda.

- Asmine, šta ti je rekla Ana o Mileni? - pitao je Joca Ilić.

- Mi nikad u životu nismo pričali o Mileni Kačavendni. Nikad sa Anom nisam pričao o ovoj ženi - dodao je Asmin.

- Vrlo dobro se zna šta znači incest i on se vadi sad da je zbog slike mislio na to. Meni neće! Incest majka je ona koja opšti sa svojom decom - govorila je Milena.

- Za mene jeste kad je pokazivala tuđe k*rčeve, a ja to nisam izmislio. Ona je meni pretila i govorila kako je njen bivši muž jedva čeka da se obračuna sa mnom, a ja imam m*da ista ovde i napolju. Mene i njen sin da nazove zbog nje odmah smo u sukobu - dodao je Asmin.

- Moj muž ne ulazi u sukob sa buranijom. Ja ću samo još jednom da napomenem da bismo moj bivši muž i ja ubili on za mene i ja za njega jer imamo dvoje dece. Moj bivši muž ne gleda rijaliti i baš smo videli da svakog ponedeljka čeka ovakve debile. Ja ovde trpim za lovu i to nije Srđanov problem nego moj, ali za decune znam. Nemoj da poričeš pretnje deci i suočavanje sa Srđanom - pričala je Milena Kačavenda.

- Zbog čega Milena nije dobila čestitke od sinova? - pitao je Joca.

- Verovarno ih je sramota jer je pijana padala - rekao je Asmin.

- Ovo što baljezga neću da komentarišem. Vi napolju bolje znate od ovog lilihipa - dodala je Milena Kačavenda.

- Njen sin se stidi izjave da je gledao k*tu od Anđela, kako ja jahala Janjuša, padala pijana... Stidio bih se i ja isto - dodao je Asmin.

- Tebe ću na sudu da us*rem - rekla je Kačavenda.

- Milena, ukućani kažu da si saterana u ćošak - dodao je Joca.

- Prošla sam ja svašta da bi me on unakazio. Vređali su mi mrtvu majku, sinove, ali mi nikad niko nije rekao da sam incest majka, a to znači da je opštim s*ksualno sa svojim sinovima - rekla je Milena.

- Ne, na osnovu toga što si slao sliku, ti si to rekla - dodao je Asmin.

- Imam pravo da pričam šta hoću, možda sam lažov. Sve što je rekao u petak ja sam to demantovala. Šta je argument da sam varala muža sa najboljiim drugom? Demantujem, nisam, bio je sporazuman razvod braka. Moj bivši muž ovde nije tema, a provlači se treću godinu - rekla je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić