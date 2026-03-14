Ko ovu dramu režira?! Anitu demantovala PR menadžerka Tamara: Čula sam da traži da pustim snimak... (FOTO)

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara", Anita Stanojlović doživela je emotivni slom, pa je tako zatražila od svoje prijateljice i PR-a, Tamare Radoman, da objavi snimak Anđela i Milice Veličković, te se sada oglasila Tamara, koja je na iznenađenje svih, demantovala Anitu!

Stanojlovićeva je, naime, tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara", nakon svađe Luke i Anđela, njenog sadašnjeg i bivšeg dečka, ustala, pa je tako zatražila od njene drugarice i PR menadžerke Tamare Radoman da objavi snimak koji bi pokazao, kako je rekla, na koji način je saznala da je Anđelo imao nešto sa Milicom Veličković.

- Hoću da moja Tamara izbaci snimak na koji način sam saznala šta je Anđelo imao sa Milicom. Na koji način su se slikali, na koji način su imali video-pozive. Zbog čega su Đedović i Anđelo iz njegovog stana zvali Milicu. On se Terzi ovde šlita, a neka se sad priča o tome šta je radio sa njegovom verenicom bivšom. Nek se sazna da joj je slao svoj polni organ - rekla je, između ostalog, Anita.

Na njenom Instagram profilu pojavio se Tamarin demant, koji jasno ukazuje na to da je Anita slagala da ima intimni snimak o kom je pričala i za koji je pozivala da se objavi.

- Danas sam imala veoma težak dan i zato nisam prisutna. Tek sada sam dobila informaciju da mi se Anita obratila i tražila da pustim snimak. Želim da razjasnim: Anita i ja ne posedujemo nikakav snimak se*sa Anđelai Milice V, niti posedujemo njihove fotografije ili dopisivanja. Mi smo celu tu priču čuli od Đedovića, koji je tada bio u sukobu sa Milicom i koji je to ispričao Aniti i meni. Njemu je sve to ispričala Maja Marinković. Ovo je Marko poslao Aniti, pre nego što joj je ispričao tu priču kada su se čuli - napisala je Tamara na Anitinom Instagramu.

"Nadam se da će se posvetiti lečenju sebe umesto oženjenim muškarcima"

Podsetimo, na ovu temu danas se za naš portal oglasila i sama Milica, koja nije štedela reči na Anitin račun, ponovo aludirajući na to da je Anita imala nešto sa nekim oženjenim muškarcem.

- Sve sam objasnila na Elitoviziji, lično ispred Anite i tada je bio muk od strane nje, a sada demant od njene drugarice Tamare. Ne bih ja preterano tome davala na značaju navikla sam na pucanje iz praznih pušaka. Anđelu želim sve najbolje, a Aniti brzo mentalno izlečenje i kad izađe, nadam se da će se posvetiti lečenju sebe umesto oženjenim muškarcima - bilo je sve što nam je Milica rekla.

Autor: Nikola Žugić

