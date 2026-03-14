Ovo je žena za sva vremena: Oglasila se Biljana Vujović nakon što su Anita i Luka završili zajedno u zatvoru, evo šta je imala da kaže za potencijalnu snajku! (FOTO)

Uputila podršku!

Tokom jučerašnje emisije „Gledanje snimaka“ došlo je do žestokog okršaja između učesnika rijalitija Luke Vujović i Anđela Rankovića, a situacija je dodatno eskalirala kada se u sukob umešala i Anita Stanojlović, zbog čega su sprovedeni u zatvor.

Povodom cele situacije oglasila se i Lukina majka, Biljana Vujović, koja nije krila koliko je ponosna na Anitu. Ona je javno pružila podršku svojoj snajki putem Instagram storija .

- E ovo je žena za sva vremena. Obožavam je! - napisala je Biljana kratko.

Podsetimo, tenzična atmosfera kulčminirala je u trenutku kada je Luka nasrnuo na Anđela, zbog čega je produkcija odmah reagovala. Kao kaznu za svoje ponašanje, Luka je sproveden u zatvor.

Nedugo zatim, ćelija je postala ttesnija, jer mu se pridružila i Anita, koja je takođe završila u zatvoru nakon burnih dešavanja u Beloj kući.

