KRISTIJAN GOLUBOVIĆ KUPIO PLAC U GROCKOJ?! Nakon što ga je Kristina prijavila, on uputio nove provokacije: Izgradim kuću da dovedem novu ženu, MLAĐU... (VIDEO)

Pre samo nekoliko dana, jedna od glavnih vesti u domaćim medijima bila je da je Kristina Spalević prijavila Kristijana Golubovića policiji, te je morao odmah da se iseli iz stana, a kako se već danima prepucavaju putem društvenih mreža, Kristijan je sada sada novim videom uzvratio Kristini udarac.

Kristijan je, naime, objavio video snimak iz Brestovika, naselja u opštini Grocka, sa nekog placa, te je tako pokrenuo lavine komentara da je pazario plac upravo na ovom mestu, s obzirom na to da je u snimku na kom su bili i njegovi prijatelji, jasno poručio da će izgraditi kuću.

- Evo, da li ima smisla da na ovoj lepoti ovde kume izgradimo jednu kuću, da dovedem novu ženu, mlađu - rekao je Kristijan.

- Koju po redu - pitao je neko Kristijana.

- Sada bi bila peta, peta, majku joj...Da me još više zabiberi - smejao se Golubović.

"Sve u tom stanu je moje, kupljeno od mojih para"

Kristijanova i Kristinina drama traje već nekoliko dana, a kako ga je ona optužila da joj je ukrao nakit, koji je potom, kako kaže, vratio, oglasio se Golubović na Instagramu i usijao mreže.

- Pošto sam prijavljen policiji, ja sam u onoj brzini, rekli su mi da spakujem stvari, ja sam uzeo stvari i gurao u razne kese, iz plakara, nisam imao vremena da se detaljno izselim iz svog stana koji ja plaćam, nego sam morao da odae, tako da budem odjuren. I u tim momentima nisam razmišljao čije je šta, da li sam nešto dečije pokupio, jer sve je bilo zajednički. Ovde, onde, sve što sam kupio, kupio sam nasumice i nisam imao nikakvu specijalnu nameru, jer, znate, kad vas neko nabedi da ste nešto uradili, a niste uradili i imate sa zakonom posla da se objašnjavate da li ste vi krivi ili ne, to je najteža stvar u mom životu. Ja se 24 godina moje robije, pa jedno 20 sam proveo na robiji za ono što nisam. I sada, doživljam sa 56 godina, da me neko optužuje za nešto što nisam i izjuruju vas iz vašeg rođenog stana koji vi plaćate, i onda vas optuže još i da ste neki nakit iz tog stana izneli. Sve u tom stanu, od igle do lokomotive, je moje, kupljeno od mojih para, zarađeno od mog krvavog truda, poštenog rada - rekao je Kristijan i dodao:

Dakle, iako sam nešto pokupio slučajno, još ne znam, jer sam sve stvari koje sam pokupio taj dan, kad je policija tu bila i rekla morate da napustite ovu kuću, svoju kuću koju ja plaćam, ja sam pokupio one stvari, stavio ih u gepek, pola su mi u gepeku, pola su u kući u kojoj se nalazim, i sve sam nabacao, razbacao, ovako sam bacao, nit mi interesuje šta će biti s tim stvarima, niti da li unutra ima nekog nakita od nekoga, kome sam ja taj nakit platio ili treba da platim ili šta već. Dakle, izlazi objava nekoga tamo da sam ja ukrao nakit, pa onda ne demantuje da ja nisam ukrao nakit, nego je rekla: "vrati, vratio je nakit". Znači, ispalo je, objavila me kao lopova, pa sam se ja usr*o ili pokajao, pa sam vratio nešto.

Autor: Nikola Žugić