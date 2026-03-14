Darko Tanasijević završio u gipsu, a sada zakukao javno: Ja ću poludeti... (FOTO)

Kako smo juče pisali, voditelj najgledanijeg rijaliti šou programa na Balkanu i šire, "Elite 9", Darko Tanasijević, juče je završio u UC, gde mu je stavljen gips na nogu, a sada se oglasio iz svog doma!

Darko je, naime, podelio svoju fotografiju iz doma, otkrivši da ne zna šta da radi s obzirom da mora da leži u krevetu jer je zbog problema sa nogom završio u gipsu.

- Šta raditi, čime okupirati mozak dok ležiš kod kuće u gipsu dok je napolju sunce i 20 stepeni?! Prošao tačno jedan, prvi dan, a ja ću poludeti - napisao je Tanasijević.

"Danima imam nenormalne bolove, pio sam terapiju, ali je stanje postajalo sve gore"

Tokom jučerašnjeg dana, voditelj je završio u Urgentnom centru, odakle se oglasio za naš portal, otkrivši da je danima trepeo nenormalne bolove, a pored toga što je koristio terapiju situacija nije postajala bolja, već naprotiv - stanje se pogoršalo.

- Istina je da sam bio u Urgentnom centru, doktori su mi danas stavili gips. Već danima imam nenormalne bolove u nozi, mislio sam da će proći, ali bilo je sve gore. Pre tri dana sam se prvi put javio u Urgentni centar, pio sam terapiju koja mi je prepisana, ali je stanje postalo sve gore - na nogu više ne mogu da stanem, da se krećem, da spavam, ništa. Noga mi je baš otečena, moraću da nosim gips naredne dve-tri nedelje najduže, a sledeće nedelje na kontroli ću, nadam se, jasnije znati šta je u pitanju - poručio je Darko za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić