Nagli prekid emisije! Maja iskopirala Staniju, pa Asminu dala CRVENI KARTON, on podivljao (VIDEO)

Brutalno!

Takmičari Elite 9 danas biraju najlicemerniju osobu, a reč je dobio Uroš Stanić.

- Maja je pokazala svoje licemerstvo sa Asminom, vređala ga je, a videli smo šta oseća prema njemu. Išla je kod Stanije, provodila je vreme sa njom i na kraju je Staniji zabola nož u leđa. Sve najgore je mislila o Aneli, a družila se sa njom. Asmin se sa svima družio lažno, da bi te osobe stale uz njega i gazile Aneli Ahmić. Koja je cena bruke i sramote? Jako jeftino. Prodao si dete, bivšu ženu, Staniju i sve prijatelje, ali obraz ti je ukaljan. Treća osoba je Bora. Govoriš da te ja uhodim, a posle govoriš da ćeš biti moj Mile Kitić, a ja tvoja Sandra Afrika. Ja mislim da si ti odlepio za mnom. Meni je cilj da te vratim na pravi put - rekao je Uroš.

- Svi smo licemerni. Oni koji nisu licemerni ne mogu da opstanu u životu. Cimi je licemeran prema svom drugu Bori kad nisi stao u njegovu zaštitu kad sam ga ja napao. Pomislio si da mu j*beš bivšu devojku. Druga osoba je Maja - rekao je Asmin.

- Ti pokazuješ koliko si loš čovek - rekla je Maja.

- Okej brišem Maju, druga licemerna osoba je Anđelo - rekao je Asmin.

- Što? Je l' što neću da budem sa tobom - rekla je Maja.

- Maja je drugo mesto sa njenim fejk druženjima. Nije osudila Luku javno, a ti si ga najstrašnije ponizio - rekao je Asmin.

- Najveći si licemer ispao prema Staniji kad si ušao da se boriš za vašu ljubav - rekla je Maja.

- Nije osudila ni Anitu i Luku, a Anđelova je najbolja drugarica. Treći je Bora Santana. Ako tvrdiš da ti je Uroš uništio život, ti mu obećaaš da će biti tvoja Sandra Afrika. Sa njim šetaš kao sa devojkom. Praviš deset krugova sa momkom koji je u tebe zaljubljen. On tebi prija psihički - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić