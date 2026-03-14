Pozdravlja sina, a ćerku ne! Anđelo nikad žešće udario na Ivana i njegovo roditeljstvo, ove reči će pamtiti (VIDEO)

Opleo!

Takmičari Elite 9 danas biraju najlicemerniju osobu, a reč je dobila Anastasija Brčić.

- Prva osoba je Bora Santana. Pokazao si to više puta, kada si izdavao svoje prijatelje, ponižavao Hanu i Nerija - rekla je Anastasija.

- Idem linijom manjeg otpora, ne želim da me neko vređa. Navešću Cimija, a onda Teodora i Bebica radi njihovog odnosa - rekla je Hana.

- Janjuš nije ispao licemeran prema meni! Milena i Asmin, lažno prijateljstvo i licemerno druženje sa obe strane - rekla je Vanja.

- Naveo bih Milenu Kačavendu, ali onda bih pričao sat vremena sigurno. Izostaviću te, ali si najlicemernija osoba. Jasno je svima u kakvom si stanju. Obde ću da navedem druge osobe. Ivan trol buđola Marinković! Licemeran si kao porodičan čovek, pozdravio si sina Željka, a ćerku nisi. Od tvojih 48 godina uspeo si da budeš u dve veze od po pet godina, a ne znam kad ti se desio onaj frizer. Ivan kaže da sam se ja tebi uneo, a ja sam odgovarao novinaru i ti si došla do mene - rekao je Anđelo.

- Smeće jedno licemerno! Tvoje lice je pokazano - rekla je Milena.

- Ivan kad popije pokaže svoje pravo lice i agresiju koju ima u sebi. Drugo mesto je Anita. Ona je sama rekla da je njena veza sa mnom opstala jer je imala vetar u leđa. Treće mesto je Luka. Nema kome nije pretio, pa onda u datim trenucima spušta loptu - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić