Puče bruka: Janjuš pala roletna! Kao oparen skočio na Kačavendu, pa otkrio da mu je letos slala zavodljive poruke! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras moraju da biraju između Maje Marinković i Asmina Durdžića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Moj i Majin odnos se nikad neće promeniti. Ja sam prećutala stvari za koje su te mnogi kritikovali baš jer neću da te pljujem. Glupo je da ponavljam lepe stvari. Mislim da si razvila neku emociju prema njemu, ali da je on pokazao najgre osobine kad želi da te čačne i kad provodi vreme sa ženama za koje misliš da su niži nivo. Jasno mi je kao dan da nećeš ući sa njim u odnos. On je neko ko će da pljuje svaku bivšu ako bude ostavljen. Ne mislim da se kačiš na temu, mislim da si neko ko je jako bitan. Što se njega tiče niko u životu mi nije rekao što mi je rekao ovaj smečar. Ja nisam ušla ovde spremna da barat informacijama, kleo mi se u majku da nema šta da mi se sveti i da sam ja gazila Aneli, a njega. Sve se obrnulo, sve je slagao. On se savetovao sa Ivanom i Terzom da li da me gazi dalje. Ja sam bila iskrena u ovom odnosu, a on je pokazao da je jedan ljigavko. On glumi lažni autoritet. Rekao je da neće da se sveti Marku koji ga je nazvao "goveđa pašteta", a on tamo gde ne sme ne sme - rekla je Milena.

- Ti si ga hvalila, a sad ga pljuješ. Ti ovde pričaš o njegovim bivšim devojkama - dodao je Janjuš.

- Šta bi bilo da je tebe neko nazvao incest ocem? Rekao si da bi kidao glavu - rekla je ona.

- Ja ću da objasnim kakve si poruke ti meni slala, kad si veliki mangup. Ti si najveći pušik*rević koji postoji. Ti si svakome iste poruke slala, ona na isti način traži tu pažnju od muškarca. Nisu bile te slikao kao sa Anđelom, ali sam video da ona bi - otkrio je Janjuš.

- Niko me ovde niej ugasio, mogu samo da me destabilizuju. Sve što sam rekla njemu rekla sam direktno. Ja sam njemu govorila da okrene palačinku za Maju i da obrati pažnju na ponašanje to je prihvatao, a ustvari je zamerao i ćutao - nastavila je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić