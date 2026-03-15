ŽESTOKO NOMINACIJE! Takmičari sasuli Maji i Asminu sve u lice, Aneli mu poručila da je NIKAKAV OTAC, a Uroš im očitao lekciju: Evo ko će se boriti za opstanak u Eliti

Prethodne noć u Eliti održana je emisija "Nominacije", a takmičari su odlučivali da li će nominovati Maja Marinković ili Asmina Durdžića.

Prva kojoj je voditeljka Ivana Šopić dala reč bila je Aneli Ahmić koja se obratila svom bivšem supurugu žestokim rečima:

- Što se tiče ovoga ovde, ne znam kako da ga nazovem i koju rečenicu da iskoristim, ovaj gulaš... Imam najgore mišljenje o njemu, poznajem ga u dušu i za ovih pet meseci sam shatila da je najlošija osoba na svetu koju sam upoznala. Čovek sa toliko mana, možda ima dve, tri vrline. On se meni predstavio lažno, bio je uporan i zvao me je konstantno. On meni nije dao mira 24 sata, vratila sam se gore. On svaki svoj cilj što se tiče žena ostvari kad tad, takav je čovek. On je jedna ljiga od čoveka. Loš čovek, loš sin. Danas sam baš razmišljala kad sam bila trudna i kad sam mu provalila u laptop, dao mi je šifru jer je mislio da ću da zaboravim i dva jutra sam pila kaficu i glumila da je sve okej, a tad sam našla poruke kako je bivšoj pretio jer je zbog mene objavljivala statuse. Isti šabloni idu. Nisu njegovi roditelji loši koliko ih je on napravio lošim, u kakve ih je dugove uveo i tad sam gledala poruke kako je Mustafi pare tražio. Njegovi roditelju su bili uvek tu za njega, davali kad nije imao. Znam sve o njima. Nisi nikakav milioner, Stanija i ti se lažno predstavljate. Mislim da nju jeste obmanuo i da je drugačiju sliku stvorio o sebi jer ne verujem da bi to trpela. Loš si čovek, više nikad loptu nećemo spustiti i možemo samo preko suda. Napolju ako me pozoveš Noru ti neću dati, možeš jedino da me tužiš. Mislim da će te se Nora sramiti kad bude starije i nikad sa njene strane nećeš biti voljen koliko jedan otac treba da se voli, kad bude sve pogledala šta si pričala o njom i kako si se ponašao prema meni. Ti si jedno smeće i najveća moguća ljiga. Ti ćeš svaku ženu da povrediš i uništiš, kao što sad blatiš Staniju - govorila je Aneli.

- Zato sam bio prisan sa njom u hotelu da bi ona sve demantovala - rekao je Asmin.

- Vaš odnos je meni smešan, postao je dosadan. Majo, treba da nađeš drugu zanimaciju jer ovo što radite ne znam ko koga više kanali. Ljudi pričaju o vašoj vezi, ali sve i da jeste mislim da ste izgubili svaki smisao. Što se tiče tebe ja sam rekla da si mi prijala dok sam se družila i nisam se lažno družila. Meni je bilo zanimljivo, zajedno smo bile zanimljive i smejale se. Pokazala si da si loš čovek kad si rekla da smrdim, a sa mnom si menjala stvari. Loš si prijatelj, niko ne može da se uzda i cinkaros si. Ti nemaš m*da da komentarišeš realno kao što si sa mnom komentarisala kad si držala ruku na ustina. Ti si bojiš da izneseš mišljenje i da uđeš u sukob sa ljudima o kojima nemaš dobro mišljenje - govorila je Ahmićeva i nominovala Asmina.

Usledila je nominacija Marka Janjuševića Janjuša koji je zaratio sa Majom Marinković:

- Bude mi neprijatno kad sam sa Aneli u bližem odnosu da slušam kako nećeš videti dete jer ne volim te stvari. Rekao sam ti da nemam nikakav osećaj za Maju i da li ćeš biti blizak sa njom. Ne pada mi na pamet da te sputavam, niti da govorim šta da radiš. Ne bih voleo naš odnos da se pokvari do kraja rijalitija. Ja ću tebe da ostavim. Ja sa Majom imam najbolji odnos u kući, uvek počne prva da čačka kao i danas što je počela. Ne podbadam te. uvek sam komentarisao bez uvrede. Radiš troduplo ono što drugima prebacuješ. Konkretno da se neko kači na teme i da sam sa Aneli da bih bio prva tema, a ti si ovde bez Asmina nebitna. On ti daje da budeš bitan faktor, njega da nema ovde ne znam šta bi ti radila. Ti misliš da su drugi katastrofa, a sve si radila i sa mnom si radila. Kad kažeš da te prvi diram, nisam te ponizio nijednom, nisam te uvredio, psovku ti nisam uputio. Kad si bila utorak devojka ružnu reč ti nisam rekao, već sam za tebe tražio opravdanje - govorio je Janjuš.

- Totalno si neiskren. Janjušev i Asminov odnos je neiskren, kupuje se mir. Treba da se iznese stav i mišljenje. Ako Janjuš i dalje ima emocije prema Aneli nelogično je da ne smeta Asminu. Janjuš bi mene više gazio da Asmin nema zaštitnički stav prema meni. Janjuše ti ovde komentarišeš sve ljude, a na prošlim nominacijama si me prvi ponizio. Ja ti to nisam zaboravila. Ja sam prema tebi bila korektna, a ti si meni ponizio - dodala je Maja.

Usledile su nominacije Luke Vujovića i Filipa Đukića koji su Asminu i Maji zamerili na određenim stvarima:

- Osvetoljubiv si, od tebe mogu da očekujem sve, ali nisi neko ko je kvaran. Znam da si kad si ušao govorio da ćeš da mi pokažeš i dokažeš i to si uradio. Nisi škrtica, prgav si i pogan na rečima. Imaš jako loše postupke. Mislim da si u poslednej vreme svestan da možeš da izađeš kao pobednik ako samo ćutiš dok te druga strana vređa. Šta si dobio učešćem? Ništa. Sita nije došla, sa majkom tvog deteta je još gore. Suočio si se i možeš da kažeš da je priča ispričana. Imaš još četiri meseca da rešiš stvari. Što se tiče Maje i tebe baš te briga ko ti šta govori, dobro ti dođe peckanje, pa i da izađete kao prijatelji makar ti je prošlo vreme i doprinelo ti je da imaš izduvni ventil. Majo, mislim da ti Asmin ovde stvarno dobro želi. Ti uvek prebacuješ loptu na njega ali nikad nisam čuo da je ovde tebe on prvi ponizio i uvredio. Majo, nisi pokazala stav u pojedinim situacijama. Mogu da kažem da mi deluje da za sve kalkulišeš, kao kad te i Ivan negativno komentariše, tako i za ostale situacije. Drago mi je da niko više ne spaja tebe i mene i da sa te strane mogu da budem miran - govorio je Luka.

- Što se tiče Asmina imamo korektan i površan odnos, a drugari neki da budemo ne možemo. Nemam ništa protiv kad me komentariše da sam folirant jer znam da nisam i ne smeta mi. Imam neki osećaj da ga nerviram, ali ne znam zbog čega. Zašto bi bilo zbog Maje kad nas dvoje ne pričamo? Mi nemamo nikakav kontakt. Surov si, brutalan, ali žene su ipak žene. Meni si ovde zanimljiv, ima te u svakoj temi i retko o se tako snašao i iskidao prvu sezonu. Ne bih bio Aneli i tebi u koži jer ovo nije rijaliti priča nego život. Što se tiče Maje mislim da bi bolje bilo da ništa nismo imali i da smo ostali drugari i sprdali se. Obrisao bih taj čin i mnogo bi bolje bilo jer dobili nismo nišza, a izgubili smo tu drugarski nit. Maja je više brat nego drugarica i zbog toga mi je krivo. Nije mi prirodno da se ovde mirimo i da bacamo sprdnju, a znam da se i ona tako oseća. Nikad od mene nećeš imati ružnu reč, uvredu i ponižavanje šta god da ti rekla. Što se tiče njih dvoje vidim da gori, to je moje mišljenje. Ja mislim da Maja ne može tri dana da izdrži da nema kontakt sa Asminom. Ostaviću Maju - govorio je Filip.

Tokom nominacije Anđela Rankovića došlo je do prozivki i sukoba između njega i Milene Kačavende.

- Jako si inteligentan i to sam video jer mnogo stvari pamtiš i rezonuješ. Ti si svestan da za tebe postoji samo jedna osoba koja ti želi dobro, iz svega izuzimam Janjuša. Došlo je do toga što sam ti pričao da su ljudi sa kojima si bio okružen poželeli da te kompleksiraju. Što se tiče "Loptice" stalno govorim o tebi, ti si lepa, inteligentna, uvek nasmejana, skockana, pedantna, uredna i čista. Smatram da si lojalna i odana. Mnogi te komentarišu negativno, a tu ne pričam o ljudima sa kojima si u sukobu. Ove sezone nisi ništa specijalno radila loše, u prošlim sezonama si radila mnogo lošije za sebe. Meni je krivo zbog svega sa Aneli, tvrdim da je bilo bolje dok ste se družile. Tebi je dosadno kad nema haosa. Poznajemo se toliko dugo, ove godine se najviše družimo i ostaje prostor da izgradimo naše prijateljstvo - govorio je Anđelo.

- Ae pali, grbavi - dodala je Kačavenda.

- Asmin te je unakazio i razvalio kao kantu. Dačo, to što si sa Majom okej ne znači da nije bila situacija kad ti je njen otac rekao da mu dođeš na noge i to znači da si joj mnogo loše uradio. Možete da se smejete do sutra. Maja je Maja i ne mogu nju da pošaljem - dodao je on.

Milena Kačavenda je naredna nominovala:

- Moj i Majin odnos se nikad neće promeniti. Ja sam prećutala stvari za koje su te mnogi kritikovali baš jer neću da te pljujem. Glupo je da ponavljam lepe stvari. Mislim da si razvila neku emociju prema njemu, ali da je on pokazao najgre osobine kad želi da te čačne i kad provodi vreme sa ženama za koje misliš da su niži nivo. Jasno mi je kao dan da nećeš ući sa njim u odnos. On je neko ko će da pljuje svaku bivšu ako bude ostavljen. Ne mislim da se kačiš na temu, mislim da si neko ko je jako bitan. Što se njega tiče niko u životu mi nije rekao što mi je rekao ovaj smečar. Ja nisam ušla ovde spremna da barat informacijama, kleo mi se u majku da nema šta da mi se sveti i da sam ja gazila Aneli, a njega. Sve se obrnulo, sve je slagao. On se savetovao sa Ivanom i Terzom da li da me gazi dalje. Ja sam bila iskrena u ovom odnosu, a on je pokazao da je jedan ljigavko. On glumi lažni autoritet. Rekao je da neće da se sveti Marku koji ga je nazvao "goveđa pašteta", a on tamo gde ne sme ne sme - rekla je Milena.

- Ti si ga hvalila, a sad ga pljuješ. Ti ovde pričaš o njegovim bivšim devojkama. Ja ću da objasnim kakve si poruke ti meni slala, kad si veliki mangup. Ti si najveći pušik*rević koji postoji. Ti si svakome iste poruke slala, ona na isti način traži tu pažnju od muškarca. Nisu bile te slikao kao sa Anđelom, ali sam video da ona bi - otkrio je Janjuš.

- Niko me ovde niej ugasio, mogu samo da me destabilizuju. Sve što sam rekla njemu rekla sam direktno. Ja sam njemu govorila da okrene palačinku za Maju i da obrati pažnju na ponašanje to je prihvatao, a ustvari je zamerao i ćutao - nastavila je Kačavenda.

Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora kkomentarisali su poonašanje Maje Marinković otkrivši da je ona odlepila za Asminom, ali da se dobro krije.

Maja je nakon toga otkrila da nikada neće biti sa Asminom niti sa bilo kojim muškarcem koji ima dete.

Nominacija Uroša Stanića napravila je pravu pometnju u Beloj kući jer je Asminu i Maji očitao lekciju:

- Mislim da Maji i Asminu popuštaju kočnice. Maji je argument što ne ulazi u vezu Aneli, a ne Stanija koja joj je drugarica, a njegova bivša verenica. Maja je folirant i do kraja će da uđu u emotivni odnos. Asmin je loš čovek, loš prijatelj, loš otac. On nema nijedan dobar postupak, on je svoje dete nazvao kopile. Mogao je da ispadne gospodin i kaže neke stvari, ali ovo je užasno šta on izgovara. Maju sam unakazio i rekao sam ono što jeste. Njoj uglavnom stavljaju, a stava nema. Ona nema mišljenje, nema samopouzdanje i samo ponižava devojke. Videli smo kako ju je Filip izj*bao i šutnuo, a na kraju i poslao u izolaciju. Pokazala je da ne poštuje svog oca jer su Dača i Terza rekli najstrašnije uvrede. Dva puta je pokušala da me namesti. Ljude gleda kao igračke, loš je čovek, loš partner. Sve što je pričala za Cara je pogazila jer je tražila lemure. Nominujem Asmina - rekao je Uroš.

Jovana Cvijanović Pevačica, dokazala je svojom nominacijom da ne štedi nikoga komentarima.

- Asmine, ti nisi normalan. Meni ste vas dvoje presmešni. Maja se tušira, ti visiš, a tu tetovaža Stanija, a ona njega drugarica. Nikad neće Maja biti sa tobom, ali nastavi da budeš njeno kuče. Ne znam što imaš potrebu da poniziš, ja te ne diram. Što se tiče Maje dobila sam crveni karton. Ona je mene malo prodala i ja sam nju. Koga briga za muškarce? Pokazali su se kao p*čkopaćenici. Mi nastavljamo druženje kad se završi rijaliti. Nominujem Asmina - govorila je Jovana pevačica.

Na samom kraju večerašnje emisije "Nominacije" voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su takmičari izglasali Asmina Durdžića i da će on ići u izolaciju i boriti se za svoj opstanak u Beloj kući.

Pored njega takmičari iz kuće odabranih za izbacivanje nominovali su Anastasiju Brčić, dok je najmanje SMS glasova imao Milan Stojičković.

Autor: N.B.