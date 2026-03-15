Uplatila sam celu penziju: Neriova baka Nada otkrila sve o AFERI KETERING za unukov rođendan, pa priznala: Zamolila sam je da napiše čestitku umesto mene (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", voditelj Joca Novinar je razgovarao sa bakom aktuelnog učesnika Elite 9, Neria Ružanija.

Naime, Joca je telefonskom linijom razgovarao sa Nadom o dešavanjima u Eliti, ali i Neriovom životu ali i odnosu sa Sitom Ahmić.

Na samom početku emisije, Nada je otkrila ko je poslao poklone i ketering za Neriov rođendan:

- Ja sam uplatila 2. februara deo novca, moram da Vam kažem da sam ja jako tužna zbog svega. Videla sam kod gospođe Milosave za rođendan ketering koji mi se svideo, i htela sam da uplatim Neriu da uplatim ketering. Ja sam se čula sa tom gospođom za ketering i rekla mi je da ja uplatim koliko mogu ona će ostatak jer voli Neria, rekla mi je samo da uplatim da bi oni imali u planu jer su gužve. - započela je Nada pa je dodala:

- Ja ima sve dokaze, slkala sam i Hani i Neriu toliko stvari. Ja sam uplatila 200 evra da se kupi sve što treba. Ja sam zamolila da osoba koja je to organizovala da napiše čestitku umesto mene, da kupi šta treba, i ona je to uradila za mene - rekla je Nada.

Nada se osvrnula i to da joj je devojka koja je radila ketering rekla da se čula sa Sitom i dogovorila ketering i sa njom:

- Ona je meni rekla da je Sita tražila ketering i sve što sam i ja, te je na kraju ispalo da sam ja poslala samo jedan oval hrane. Meni je to bilo jako teško, nije mi lako, ja sam sve radila za mog unuka, to je Pink.rs objavio. meni je ovo jako teško.

- Meni je to bilo jako teško, dala sam novca koliko sam imala, izdvojila sam celu svoju penziju za mog Neria, sedamstotina evra, a te devojka je rekla da će ona pomoći, ali mi nije pomogla, već je uradila za Situ, a pored toga mi je rekla da sam loš čovek.

Autor: N.B.