Nazvala me je baba monstrum, a ja... Neriova baka sa suzama u očima govorila o odrastanju unuka, pa otkrila da je zbog Site ponavljao razred (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", voditelj Joca Novinar je razgovarao sa bakom aktuelnog učesnika Elite 9, Neria Ružanija.

Naime, Joca je telefonskom linijom razgovarao sa Nadom o dešavanjima u Eliti, ali i Neriovom životu ali i odnosu sa Sitom Ahmić.

Nada je tokom razgovora otkrila koje uvrede je trpela od Site:

- Ona je govorila da sam ja baba monsturm, da sam ja poslala samo jedan oval, a ja sam sve dala za njega. Moram da kažem da mi je jako teško zbog svega, ali znam da moj Nerio zna da su to poslali baba i deda. Meni je jako teško palo sve. - rekla je Nada pa se osvrnula na momenat kada su Nerio i Hana pobegli od Site:

- Oni su došli sada kod nas, nije njemu lako. Sita je njega na neki način zlostavljala, ona je njega izvukla iz škole, a on je bio dobrica u školi, bilo je kao otac. Ja kada sam saznala za to zvala sam profesore da vidim gde je Nerio i da li je išao u školu, oni su rekli da ne ide, pa smo mi njega tražili u Sarajevu u školama, a njega nije bio bilo, propao mu je šesti razred, te je opet išao u šesti razred, on je ponavljao taj razred. Ona njemu ništa nije davala, uzimala je penziju koju je Nerio imao od oca. Mi smo kada je njegov otac, a moj sin Boris poginuo, mi smo stalno dolazili kod njih, pomagali, oblačili, on je voleo da dođe kod nas, ali Sita kasnije to nije dozvoljavala.

