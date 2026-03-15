Maja me je odradila kao što ona nikad nije: Asmin otvorio dušu, pa progovorio o Staniji Dobrojević: Galamila je do Rume, isterala me je iz kreveta zbog nje (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anastasija Brčić sledeća je postavila pitanje na Igri istine u izolaciji Asminu Durdžiću.

- Asmine, da sada uđe Stanija, kakvo bi tvoje ponašanje bilo - pitala je Anastasija.

- Prema Staniji bi bio kao gospodin, ne bih je muvao, neka priča sa mnom u četiri oka, ne za crnim stolom. Kada bi me pljuvala, ja je ne bih pljuvao. Ne bi me poremetio njen ulazak iskreno, ja bih isti ostao sa Majom - rekao je Asmin.

- Meni nije jasno kako ti sebi daš za pravo da muvaš njenu drugaricu, a kao voleo si je - rekla je Anastasija.

- One nisu prijateljice iz Stanijine priče. Ja mogu tebe sada da volim i odem pola godine u Ameriku da radim i shvatim da te ne volim, jer ta ljubav ne staje. Pred ulazak, ja treba da uđem u rijaliti i ti znaš da ću da budem glavna tema, ti znaš da će svi da me gaze i dva dana pred ulazak kačiš bivše momke, ljubavne klipove iz Zadruge. Tu mi je pala u očima, a taj dan sam bio sa drugom devojkom, ne intiman, nego smo bili na večeri. Ja je molim da skine, ona meni kaže: "ti si seljak"...Mesec dana pre toga je novinar pita: "ko ti je najveća ljubav", ona kaže: "Marko Marković". Meni se stvarno svidela Maja Marinković...Sve ovo što sam radio sa devojkama, a mogao sam sa deset da budem intiman. Sve što sam radio sa devojkama radio sam da bih zaštitio Maju, da pobegnem od emocija. Da me je Stanija ispoštovala, ja bih joj ostao veran - rekao je Durdžić i onda je nastavio:

- Pevač peva pesmu u Amidžiju za Staniju od mene, onu pesmu: "samo jednom srce voli" i meni šalju taj klip gde on peva za Staniju, Stanija i Maja bile gosti. Ja okačim klip na Instagram i ona meni napravi haos od života jer je ona naslovna slika bila Maja. Ja joj kažem: "Stanija, ja ne znam oko toga, ja nisam žena", napravila mi je haos, a zamisli ti stavljaš tvoje bivše ljubavi. Nikada se nismo venčali Aneli i ja - rekao je Asmin.

- Ti si se rastao sa Aneli i... - rekla je Anastasija.

- Ja sam se 2022. godine rastao od Aneli i onda ušao sa Stanijom u vezu. - rekao je Asmin.

- Si bio intiman sa Aneli, je l' ste imali se*s - pitala je Anastasija.

- Ne, ima poruka gde se žali bratu i svima kako se žali da nismo imali se*s godinu dana, ja sam kupovao vijagru da bi mi se di*ao. Ja sam joj svaki mesec slao 3.000, 4.000 ili 5.000 evra, samo sam joj rekao da bude majka i gospođa. Ona je to imala samo za dete i za sebe, za njihov život. Garderobu za dete i sve, to sam ja platio. Imala je sve. Ja sam se razišao na 22. maj, na Majin rođendan i svađa sa Stanijom zbog Maje, zbog te slike...Ja joj našao veze gde da šije kompletiće, celu noć sam pričao sa kinezima, uvoz, izvoz, išao sam u Amsterdam po pakete, da joj stigne sve pre nego što uđem u Elitu, da ne dođe sama. Maja se slikala u kompletiću i mi krenemo iz Beograda. Ona gleda te slike i snimke i ja kažem: "daj da vidim te slike". Od Beograda do Rume je galamila i dođemo kod nje u stan, a ja treba sutradan da uđem i ona me probudi i kaže: "spakuj stvari i m*š iz kreveta, tebe zanima Maja, ti mene ne voliš" - rekao je Asmin.

- Čudi me da su tako te ribe tako iskompleksirane - rekla je Anastasija.

- Ona mene izbacuje iz kreveta zbog Maje?! Ja joj pomažem da spakuje garderobu, žao mi je što sama to radi. Poslao sam joj poruku: "volim te", ona meni: "i ja tebe" i ja sam tu ušao...Ja sam onda video da me ova (Maja) mnogo jače radi nego što me je ova (Stanija) ikada radila. Maja ima strah da ću da se pomirim sa Aneli, da ću da je izigram, ja to znam, to mi je ona i priznala na neki način, ali je zato ja i dalje muvam da joj dokažem da je neću zaj*bati. Ja sam sada u fazi da joj dokažem da mi ona nije igra, zato ja to ne shvatam kao poniženje. Neću ja Maju da branim od Stanije, nego od nepravde, jer nije ona kriva, ja sam - rekao je Asmin.

- Ja mislim da ti i da ne budeš s njom ovde, bićeš s njom spolja. Evo, ja garantujem da ćeš biti. Šta je razlika između tebe i drugih?! Ljudi ne shvataju, je*e uporan, tako se kaže - rekao je Milan.

Autor: Nikola Žugić