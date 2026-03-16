KAŽU MI DA NIJE TRUDNA SA MNOM! Gruja izbezumljen zbog Mimas: Ne spavam noćima...

Pevač i bivši učesnik "Elite", Nikola Grujić Gruja, nakon rijalitija potpuno se povukao iz javnosti i publika nije imala priliku da ga vidi na malim ekranima, a nedavno je kao bomba odjeknula vest da je odlučio da stavi tačku na odnos sa Milanom Mimom Šarac.

Gruja i Mima otpočeli su ljubavnu romansu u “Zadruzi 5“ kada je on javno prevario svoju suprugu sa tadašnjom učesnicom rijaliti programa. Iako je nakon svega mnogima delovalo da će njihova ljubav opstati, oni su odlučili da stave tačku na njihov odnos, ali ni ovo nije prošlo mirno, jer Nikola sumnja da je njegova izabranica trudna, a da to ne želi da mu saopšti.

- Hteo sam da izađem iz javnog sveta, jer se dva puta eksponiram u medijskom svetu kroz rijaliti i stopirao sam i pevanje, jer mi je trebalo dosta vremena da se oporavim od svega što sam prošao. Što se tiče ljubavi, ni ja više sam ne znam šta se dešava i ne znam jel postoji šansa da se bilo šta opet desi. Jednostavno nismo zajedno već dva i po meseca, razišli smo se i jedino što me kopka jeste da li je trudna sa mnom, neki kažu možda mi ne govori, jer nije sa mnom i to mi je još šokantnije i ubacili su mi crva i ne spavam danima. Mi smo prošli golgotu, ali planirali smo i da dobijemo dete, odnosno ja treće, ali svi planovi su pali u vodu. Ona je sada na TikToku i rekli su mi da je zaradila ozbiljnu lovu i ima jake “giftere“ i verovatno će završiti sa nekim od njih. Kako je krenula sa tim, možda joj više nisam potreban i sve je to uticalo na nju – rekao je Gruja za “Blic“ i dodao da brojne situacije utiču na njegovu sumnju.

- Mi se čujemo povremeno i to je čisto da me smiri malo i da mi kaže da se tripujem. Želim samo da me uveri, ali ona se ne odlučuje na to i ja se pitam zašto i zbog toga mi je još gore. Ona se popela sa 49 na 63 kile i svi komentarišu kako se promenila i dobila na težini.

Postoji stvar koja bi ga posebno razočarala što se tiče odnosa sa Mimas.

- Sve mi je konstantno u glavi i ništa drugo ne čujem i ne vidim, jer sada mi je samo plan da saznam da li postajem otac i da li je trudna, jer ovo me koči baš u svemu. Posle zadnjeg rijalitija nju su svi prihvatili i sve je funkcionisalo savršeno i porodično i ako se pomirimo stvarno mora svadba. Uvek sam optimista, padnem u depru, ali posle pomislim možda je suđeno i možda trenutno nosi moje dete, a možda čujem i da je trudna sa nekim drugim i da je verena, to bi me baš šokiralo i razočaralo – iskren je bio on.

Mnogi sa komentarima u njegovom okruženju dosta utiču na njegov tok misli, pa i na to da sumnja da ga je bivša devojka prevarila.

- Mnogi me kažu da je možda trudna, ali ne sa mnom. Sad vraćam film kad je mogla da me prevari, kad smo stalno zajedno. Verujem da je to nemoguće, ali sumnjam jedan posto da me je prevarila. Sad možda i ima nekog, ali mislim da nije imala nikog dok smo bili zajedno, a sada možda zbog tog nekog i izbegava viđenje sa mnom – priča Gruja i dodaje da se ne kaje zbog javne prevare iako je prekinuo odnos sa Mimom.

- Nikad ne žalim zbog toga što sam uradio i to je bila moja odluka i izbor, bio sam srećan sa njom i ne mogu da žalim za nečim u čemu sam bio srećan. Teško mi je, naravno, da se prisetim svega toga i to su teške životne odluke i ne donose se preko noći, a meni je trebalo tri i po meseca da se odlučim na takav korak, a odlučio sam se zato što sam osetio ljubav. Prema njoj imam i dalje emocije i kad bi se videli vrlo verovatno bi se pomirio, ali mora da se vidi šta i kako dalje.

Autor: Pink.rs