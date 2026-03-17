Dragan non stop plače, sekira se: Borin otac ne dolazi sebi zbog njegovih svađa, njegova žena javno stala uz Milicu Kemez: Mi smo je voleli kao Boga, kao oči svoje... (VIDEO)

Razvod voditeljskog para Milice Kemez i Bore Santane, uzburkao je čitavu javnost, a papirološki se odvio dok je Santana boravio u "Eliti 9", u kojoj je i dalje, pa je tako na ovu temu, ali i na temu njegovih odnosa u Beloj kući, u uključenju govorila Vera, supruga Borinog oca!

Vera se na samom početku osvrnula na njegovu vezu sa Anastasijom Brčić, ističući da je ona još uvek dete za nju, kao i to da se ona, a i Borin otac Dragan, ne mešaju sinovima u izbore, te i da su svaku snajku, pa će tako i svaku sledeću, kako je rekla, prihvatiti bez obzira na sve.

- Ona je još dete za mene. Moj muž i ja se nikome ne mešamo u sinove i njihove izbore, u snajke. Mi živimo u Nemačkoj, kada dolazimo jedanput ili dva puta, mi nemamo ništa ni protiv koga. Mi smo Milicu voleli kao Boga, kao oči svoje, ona je za mene bila fantastična, kao i ja za nju...Ponekada mi ona piše i pita me kako je, ja nju pitam kako je ona, čestitala mi je Novu godinu i ja njoj, ništa dalje, ono, na kratko. Napiše mi tako: "mislim uvek na vas" i ja napišem: "mislim i ja na tebe"... - rekla je Vera, a onda je otkrila kako na njegove svađe gleda njegov otac, Dragan:

Dragan non stop plače, njemu je mnogo teško, sekiramo se! Nemoguće je, mi mislimo u svakom momentu na njega, on nije takav! Ja mislim da je njegova psiha u pitanju, da on više nije on, on je takoreći izgubio sve. Sa ovom malom je da bi možda preboleo Milicu, možda je i zavoleo, mala je slatka i simpatična!

Za sam kraj osvrnula se i na Borino druženje sa Urošem Stanićem, koji se pre nekoliko godina, kada je prvi put ušao u rijaliti, deklasirao kao homoseksualac, a sada javno govori o tome da je zaljubljen u njega.

- Bora misli da je to šou i da je zaj*bancija, pogrešio je...Smešno je i žalosno, razumem i to dete, oseća on, zaljlubio se on u Boru, ali nije Bora jedan od tih muškaraca. Više iz sažaljenja se sa njim druži, pa je sa njim da bi uspeo, ipak je Bora neko ime - rekla je ona, a kako je izgledalo njeno uključenje u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić