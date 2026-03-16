Bilo je svega i svačega.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Izbacivanje", a pre izbacivanja voditeljka Ivana Šopić obavila je intervjue sa pojedinim učesnicima u Šiša baru.

Prva je na razgovor stigla Maja Marinković.

- Majo, sinoć je bila teška noć za tebe, udari po tebi, mnogi ti se mimo crnog stola šlihtaju, pa opletu po tebi za crnim stolom. Je l' postoji neka nominacija koja te je zabolela - pitala je Ivana.

- To su sve jedni foliranti obični, čast izuzecima. Danas prolaze i viču: "ćao Makice", kao da smo zamenili funkcije, pošto govore da sam lažno kulturna! Janjuš je ove sezone od mene dobio samo poštovanje i negde totalno iskren donos, van našeg odnosa...Janjuš i dalje ima neku vrstu emocije prema Aneli, ta sujeta i ego, ne može da otpusti nijednu bivšu devojku, navikao je da je alfa. Janjuš mi je ove sezone, ako mene pitaš, totalno nebitan. Pokušao je da pravi fejk priču sa Vanjom Živić, to ne intresuje ni mog prvog komšiju, a stavio je Aneli kao prioritet koja mu je vređala bivšu ženu. Da, mnogo više bi me gazio da nema Asmin taj zaštitnički stav, pa i njegovi drugovi, evo na primer Terza i Sofija

- Sofija se čudom čudila sa Boginjom kada si rekla da si ostvarena - rekla je Ivana.

- Sad ću im ja objasniti po čemu. Ja nikada nisam morala da radim neke stvari da bih došla do cilja, ja imam najdivniju porodicu koju nikada nisam blatila. Drugo, nisam se prala od lošeg postupka, nego sam glavom i bradom stala uz to. Devojke su me koristile zarad ličnih stvari, Maja je uvek tu da da, samoposluga, a sada kada sam napravila carski rez...Vidiš koliko su licemerni, prvo, Terzi nikada neću zaboraviti onu svađu, uvek je imam u malom mozgu. Aneli mu je vređala dete najstrašnije, a Terza je vređao Aneli i Asminu dete najstrašnije, ja nisam. Kada se ložio na mene i pleo pletenice, nisam ga nikada gledala na taj način, ali su licemerni. Kako mogu nekoga da ponižavam, ako mi to neko ne dozvoljava?! Ja sam s Asminom načisto, rekla sam mu da nikada sa njim neću biti. Da, Terza ga (Asmin) koristi zarad kadra. Aneli je ološ, lažov i ortodoksna folirantkinja, pokušala je da okrene sve u svoju korist, ali nije uspela. Ja večito ispadam najgora, a za njih sam moralna gromada. Aneli koja kaže da se družila sa mnom iskreno, ne, nije tačno. Ja sam popustila, krenulo je spontano...Što se Aneli tiče, to je počelo kada smo sedeli na garnituri, preko Anđela smo počele da ćaskamo. Ona je prvi pogrešan korak napravila sa Filipom Đukićem! Aneli, jedina osoba prema kojoj ona ima emociju u ovoj kući je Asmin, u to sam sigurna. Vidim koliko joj smeta odnos i bliskost moja sa Asminom, do juče je bio monstrum. Ja sam abortirala sa Janjušem, mene je otpustio taj osećaj besa, ona je do skoro pričala najgore o njemu i on o njoj, pa sada kontriraju. Ja sam njoj rekla da je prljava, pa kako da ne kažem kada mi kaže da sam sutlijašica. Meni je sinoć najveći pečat ostavilo to što je rekla: "nikada nećeš videti Noru". Nakon Stanije, nakon svega i iznošenja bljuvotine, najmonstruoznije stvari, njih dvoje zarad šest piva završe u hotelu. O čemu oni pričaju?! To nije borba ko je bolji roditelj, to je borba u tome ko će da bude veći blam! Odvratna je što ga ucenjuje preko deteta - rekla je Maja.

- Grofica se bavi tvojom majkom i istražuje, kako to komentarišeš - pitala je Ivana.

- Važi, kako da ne, sve će to ići na sud. Što se tiče te vračare matore, babetine, koja pi*ki i vrača, zaista mi je blam da komentarišem ženturaču koja je na sedativima zbog ćerke koju razvlače kao jufku, pa i monstruma Site koja je napravila od sina šta je napravila. Ja sam se sa svojom majkom pomirila nakon "Zadruge 2", rešila sam sve, ali moja majka se nije time nikada bavila - rekla je Maja.

- Kada pogledaš celu tu priču, porodicu i sagu, da li razumeš Asmina - pitala je Ivana.

- Budalu nit je*i, niti kući vodi. On nije svestan da je njemu život osuđen na propast, imati dete sa Aneli Ahmić je smrtna kazna. To je bolesna porodica! Njima ništa nije sveto, a žao mi je, to dete će sutra da gleda da je otac hteo da ubije majku i nju, da je majka htela da skače s terase sa njom. Razumem ga, ali znaš zbog čega?! Nije on ušao u Elitu 7, nego ona - rekla je Maja.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Dača Virijević, koji je progovorio o brojnim dešavanjima u Beloj kući.

- Dačo, ti si rekao da imaš u planu da obelodaniš neke stvari - rekla je Ivana.

- Mislim da je o tome najbolje da Milena progovori. On ume da je pecne i kaže da je imao nešto sa njom, govori da je mazio njene grudi. Jedino što znam je da su imali nešto napolju i da to zna jedna osoba još ove, koja je s njom veoma bliska. Nije ona sve ono pričala zato što je mislila da iz drugarstva nešto može da nastane, već jer je naplju bilo nešto, a to nisu samo dva viđanja i prijateljski odnos - rekao je Dača.

- Verovatno, jer on ne želi da uđe u vezu. On je nju prvi izdao svojim postupcima. On je rekao ''i da sam imao nešto sa Milenom, ne bih rekao'' - rekao je Dača.

- Da li je ta bliska osoba Mileni, koja zna detalje o odnosu Janjuša i nje, Vanja Živić? - upitala je Ivana.

- Da, jeste. Ne bih ja o svemu dalje da pričam. Najbolje je da sve kaže Milena. Ja sam znao da su oni imali nešto, ali nisam želeo da prčam o tome - kazao je Dača.

Specijalno rođendansko iznenađenje za Teodoru Tačno u ponoć, Nenad Macanović Bebica rešio je da iznenadi svoju lepšu polovinu Teodoru Delić, povodom njenog rođendana. Bebica je Teodori spremio specijalno iznenađenje, te su tako uz šampanjac i tortu proslavili njen dvadeset peti rođendan.

Nakon ovoga u Šiša bar stigla je i Aneli Ahmić.

- Aneli, sve se vrti oko tebe, sinoćnja tvoja nominacija je izazvala veliku buru. Ti si kasnije sa Sofijom fino oplela po Maji, rekla si da nije očekivala da možeš da je prešišaš. Kako ti je delovala Maja sinoć - pitala je Ivana.

- Delovala mi je jako nemoćno, pokazuje svoju nemoć. Sedela je i rekla je: "nemam potrebu da te komentarišem", prekidala me je, popela se na sto i krenula je da šeta. Jako je iskompleksirana. Ona je pokazala svoje lice i svoju nemoć, ja sam je komentarisala bez nekih uvreda specijalno, kako umemo kada se svađamo, i smatram da sam je unakazila - rekla je Aneli.

- Ukućani često govore da Maji smeta to što si ti preuzela ulogu glavne zavodnice u kući. Da li smatraš da je to to, jer tokom prethodnih sezona Maja je uvek uživala u pažnji muškaraca - pitala je Ivana.

- Iskreno jeste, više me gotive i vole i da se druže i da me izdvoje da sam zgodna, iako mnogi strahuju zbog Asmina da kažu te neke stvari, imaju to da ja imam sa njim dete, ali sa strane priđu i kažu kada se opuste. Da, smatram da je ona skontala to i da se sve vrti oko mene i da ja jesam tema - rekla je Ahmićeva.

- Koliko je prirodno da se ona, Anita i Luka druže i da li je to pakt protiv tebe - pitala je Ivana.

- Tako je, upravo to, ja svaki put kada imam okršaj sa Lukom i Anitom, ona priđe Aniti pa je poljubi. Svaka žurka, njih dve se drže za ruku i plešu. Koristi njih samo zbog mene, zbog te mržnje, a ovamo kontra radi, pokazuje da Anđelu nije prava drugarica. Ona je nabrojala ljude i ponovo je zaboravila Anđela da navede. Najlakše je Anđela izdvojiti njoj je jer on kulturan i pažljiv, a smatram da ona njega ne gotivi toliko. Njegova nominacija mi je sinoć bila nekako, lažna. Mislim da nije iskren i da on to vidi, ali izbegava da kaže svoje pravo mišljenje o njoj, jer bi se možda pogrešno protumačilo...Asminov i njen odnos mi je izgubio na težini, jer on kada uđe za njom u sobu, ona se dere: "Milane, on mi govori da bi me oženio", a on je sebe srozao s odnosom sa Majom - rekla je Aneli.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Marka Janjuševića Janjuša sa Vanjom Živić i devojkama u Eliti, voditeljka Ivana Šopić u Šiša baru porazgovarala je upravo sa Janjušem.

- Da li ćeš ovo leto ići u Dubrovnik, kao što si danas rekao - pitala je Ivana.

- Što se tiče tvog pitanja, hoćeš da budem iskren ili ironično iskren?! Pravo da ti kažem, plan mi je već jedno duže vreme da budem u Dubrovniku par dana, jer nikada tamo nisam bio - rekao je Janjuš.

- O tebi se puno priča, vrlo si aktuelna tema iako, kako kažeš, ništa ne radiš. Hajde da počnemo od nominacija, Maja svaki put ima reakciju, zašto je ljudima toliko stalo da muškarci uđu u sukob - pitala je Ivana.

- Ne znam kome ide u korist da se bilo ko od muškaraca svađa, a ako postoji netrpeljivost, pametan će popustiti. Ne znam zašto potenciraju, kao da vole da se svađaju oko njih. Ako on ima nešto prema meni, ja mogu da odgovorim, ali naš odnos je godinu i po dana takav, ja nemam ništa protiv, imamo dobar odnos. Ja neću reći da je ona (Maja) nebitan lik, ali prebacuje nešto na mene - rekao je Janjuš.

- Zbog čega ne dozvoljava sebi da se upusti u nešto sa Asminom, da li joj se sviđa - pitala je Ivana.

- Osetila je nešto, jeste, boji se osude zbog Stanije, ona joj je najveći problem. Mada, ako ona nešto želi, ona ne je*e sistem. Ako se ovako nastavi i narednih 15 dana, onda je to smešno - rekao je Janjuš.

- Danas su pričali u šiframa i najavljuju da će neku tajnu da otkriju, da li slutiš o čemu se radi - pitala je Ivana.

- Mene niko ne može da degradira što se mene tiče, mene to ne zanima. Za mene tajne ne postoje, jedino ako će da priča o tajni kako se dopisivala sa mnom. Ako će takve tajne da priča, što se mene tiče, može da priča sve. Ja ne želim da pričam o njoj, niti me intresuje. Kada me naziva pi*kom, da ne smemo ništa Asminu nešto da kažemo, ona je našla da mu kaže, a do pre 15 dana ga je hvalila. Mogu da kažu za mene šta god hoće, mene ništa ne intresuje - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je i sa Anđelom Rankovićem u Šiša baru o svim najaktuelnijim temama, ali o njegovim odnosima u Beloj kući.

- Sukob između tebe i Luke, da li misliš da je na tebe ljubomoran zbog Anite ili Aneli - pitala je Ivana.

- I jedno i drugo, ta ljubomora je krenula od Aneli, pa je prešla i od kada je sa Anitom. Ljubomoran je na moju pojavu, na sve, pa vraća film sa Aneli jer je Aneli njemu često u glavi...Znam i šta se desilo u hotelu kada smo Aneli i ja komentarisali, pa je on napravio haos. Pričali smo da se družimo i da ćemo da se smejemo i da nema razloga da se mrštimo jedno drugom, a sigurno on to pamti, pa mu je to u dubini, tinjalo je u njemu i sada je našao način da iskali sve to - rekao je Anđelo.

- Anita je pravila scene histerične, ljubomoru, došlo je na tvoje da je ona zapravo devojka u šestici. Da li se ona ponašala onako iz nesigurnosti, nezrelost, od čega si bežao spolja - pitala je Ivana.

- Meni je jasno sve, ja sam rekao da će se tek pokazati Anita da ono što je bila u sedmici sa mnom nije prava Anita, da ovo sve što sada radi i predstavlja, počev od onoga da je Luku ucenjivala, pa na kraju kada je urlala i vrištala, kada je krenula i ona na mene. Ovo je samo deo Anite. Bežao sam od toga, ništa slagao nisam, bežao sam od te Anite, moja najveća životna greška je što nisam želeo da gledam ništa iz te šestice. Ja sam posle sedmice izašao, čak i ono za bajaderu nisam istraživao, kasnije su mi dolazile informacije da nije to baš tako kako je ona meni pričala. Devojka nije normalna, devojka ima ozbiljan problem u glavi, neurotična, totalno prebaci. Ja sam pričao da je prebacivala i napolju i kada se desilo ono sa lisicama, ja sam rekao Luki da je to deo Anite. Ja želim da budu što više i da se pokaže što više, da vide kakva je Anita, šta ona radi i kakve psihičke probleme ima. Ako se neko iole pita što sam ostao u normalnim odnosima posle raskida, to je da ne bih doživljavao scene - rekao je Anđelo.

- Često zaborave da je ona govorila da je zaljubljena u Filipa Đukića. Da li misliš da bi bilo koga prihvatila za vezu ko bi to želeo - pitala je Ivana.

- Svakog, ko god bi joj posvetio vezu i ko god bi ozvaničio da bude sa njom. Mislim da je ljudima jasno da vide njih za stolom kakav je to odnos, Luka sedi kao stub, ona pilji u njega, to je neka opsesivnost i posesivnost. Ne znam sa koliko devojaka sam bio, ja to u životu nisam ni čuo ni sreo, a to je samo da je tu uz nju i da je prihvati. Ne mora odmah da se živi zajedno, ne mora sve to. Onda je ona došla u Beograd, uzela stan, dovela je Alekseja, pa sve tako. Ja to nisam želeo, želeo sam da budem sa svojom devojkom, ali eto. Smatram da ona želi da se na bilo koji način dočepa Beograda i da ima tu neku sigurnost da ima muškarca koji će, kako da kažem, biti uz nju kao podrška - rekao je Ranković.

Posle odgledanog priloga na kom je prikazana kompilacija svađa Anite Stanojlović i Luke Vujovića, voditeljka Ivana Šopić je u Šiša baru porazgovarala sa Anitom celokupnoj situaciji.

- Je l' tražiš krivca u sebi, u Luki, u vama - pitala je Ivana.

- Mislim da smo mi najveći krivci za svađe i dajemo povoda da komentarišu, jer da nemamo takvu svađu, ne bi imali šta da komentarišu. Mi se najviše posvađamo na klipovima koje mi pravimo. Tri meseca se svađamo oko jedne te iste stvari, a to je Aneli...Njemu sve te situacije su onako i to, a meni je to mnogo, jer on daje povoda. Nije problem Aneli kao Aneli, nego Luka - rekla je Anita.

- Da li on to namerno radi - pitala je Ivana.

- Nekada pomislim da to namerno radi, a nekada mislim da on ne razmišlja, da ga boli uvo. Malo pre je došla Maja da je počela da priča o Grofici i Aneli, rekli smo joj: "nemoj" - rekla je Anita.

- Mnogi komentarišu da tvoje i Majino prijateljstvo nije iskreno, nego da je kupovina mira - rekla je Ivana.

- Što se tiče mene i Maje, ovakve smo od šestice, od tuče do pomirenja. Mi smo spustile loptu kada je bilo ono za gledanje, niti ona mene podržava u svađi sa Aneli, niti ja nju, ne bodrimo. Aneli nema veze s nas dve. Što se tiče Luke i Maje, ništa nisam primetila - rekla je Anita.

- Kako ti deluje Asmin u njegovim izlivima emocija prema Maji - pitala je Ivana.

- Kaže Asmin: "ostaću bez drugova ovde", Maja upravlja ovde, ne verujem da ima takve emocije i to, ima sviđanje...Nisam protumačila kao provokaciju, jer sam dobila pred ulazak - rekla je Anita.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan karambol Anite Stanojlović i Luke Vujovića iz rehaba, voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Lukom u Šiša baru.

- Na udaru ste ove nedelje, učesnici vas dosta komentarišu, primećuju njenu ljubomoru. Anita mi je rekla da te pušta da budeš svoj, da li te stvarno pušta - pitala je Ivana.

- Ma gde me pušta, ne pušta me. Moja nemoć i moja greška, tačnije, koleteralna šteta je Anđelo Ranković...Imam, od početka imam, jer mislim da je folirant, sam sebe demantuje u mnogim stvarima. Sećam se kada je Vanja crna stala u Kačavendinu odbranu, on je prošao pored nje rekao: "nemoj o tebi tek da pričam", tako da mislim da ćuti i za Maju, da je tu bilo nešto više...Nakon svake naše svađe ima potrebu da priča po 15 minuta - rekao je Luka.

- Pričaju da je on probudio u njoj zrelost i dostojanstvenu osobu - rekla je Ivana.

- Verujem da je uticao on na nju, ali sam čuo da je bilo isto dosta haosa, da je polomila sve što ima u sobi i da je on pobacao sve u sobi. Nije bilo toliko često, ali bilo je momenata... - rekao je Luka.

- Je l' se plašiš kada pomisliš da može to i tebi da se desi - pitala je Ivana.

- Ne plašim se, može ovde da bude haos, pa da napolju nemamo ništa od ovoga. Na nekoga ovde neko utiče drugačije, a i mnogo veću težinu ima to što Anđelo nije imao bivšu u kući - rekao je Vujović.

- Kako komentarišeš to što se primećuje zbližavanje Aneli i Filipa ponovo - pitala je Ivana.

- Ne bih puno da komentarišem Filipa i Aneli, klip koji sam gledao, videla se ta strast, oboje su rekli da nije bilo kamera, bilo bi nešto više...Pet puta više bih mu zamerio da je gledao kao Vanju i ostale, a ne da su ušli u vezu...On je sedeo sam sa Asminom, a sedeo sam sam sa Milanom, kog sam upoznao dan ranije. On je govorio da njemu sve veruje, a sada Asmin o njemu govori sve najgore, a on je sa Aneli dobar. Da, mislim da se plaši Asmina, u smislu verbalnog sukoba - rekao je Luka.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Milene Kačavende i njihovih svađa, voditeljka Ivana Šopić u Šiša baru porazgovarala je sa Urošem Stanićem.

- Stekao se utisak da su pokušali da te ponize, koga najviše bole tvoje reči - pitala je Ivana.

- Pogađa ljude ono što ja imam da kažem o njima, pokušavaju da me ućutkaju. Asmin na sve moguće načine brani Maju, ja sam rekao u kratkim crtama rekao šta mislim o Maji, pokazao sam joj gde je mesto. Pokazao je nemoć, a Maja je konstantnim dobacivanjem pokazala koliko su je zabolele moje reči. Ja ne zataškavam, ne kupujem mir i ne titram ljudima. Nažalost, ovde istina nije dobra, ovde je top da lažeš - rekao je Uroš.

- Aneli i Maja Marinković, juče je došlo do toga da one opet izgovore monstruozne reči, da li postoji tu ko je moralniji - pitala je Ivana.

- Meni su tu obe iste, svađanje je kataklizma i to pomirenje tek, gde su bile Ceca i Jeca, vratile se sa suđenja ruku pod ruku, sve nas ovde provocirale. Pogazile su njihove porodice, reči i stavove pomirenjem i sada ponovno potenciranje sukoba, pa kada su bile iskrene, kada su se pljuvale ili kada su se pomirile?! Lažno su spuštale loptu i družile se...Ena Čolić je za Maju bila institucija, rešavala je Aneli, a Maja kao pokvareni diktafon, uključiš i vrti sve isto, a Ena je rešavala Aneli svakog dana drugačije, spontane su svađe bile - rekao je Stanić.

- Da li je, takođe, lažno zbližavanje Anite i Maje - pitala je Ivana.

- Naravno da jeste, Maja sa svima kupuje mir, spušta loptu i lažno se druži. Ja znam Anitu i znam da nema lepo mišljenje o Maji, da li Anita spušta loptu da se Maja ne bi umešala u vezu ili je nešto drugo, ne znam, ali je smešno kada propagiraju lepo druženje - rekao je Uroš.

Stanija Asminu pravila ljubomorne scene zbog Maje - Kada ste Stanija i ti bile u emisiji ''Amidži šou'', Vendi je tada bila gost, u jednom trenutku je pevač, koji je gostovao sa vama, zapevao pesmu ''Samo jednom srce voli''. Ja sam taj snimak, gde vas dve pevate, okačio na svoj Instagram, a slučajno, kao naslovna slika klipa, bio je ugao u kom se ti vidiš, a ne ona. Stanija me je tada napala jer si ti bila u naslovnoj, rekla mi je ''Umesto mene, ona tu stoji'', a ja nisam vešt sa tim, nisma namerno uradio to. Ona je napravila ljubomornu scenu, raskinuli smo tad bili zbog tebe - kazao je Asmin.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića, voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je u Šiša baru sa Minom.

- Šta se priča po Beloj kući i šta se radi po kući - pitala je Ivana.

- Nema šta, spletkarenje, non stop ćućorenje. Najudarnije mi je ovo Asmin i Kačavenda. Uopšte mi se ne dopada ovo kako se ophodi Asmin prema jednoj ženi, kakva god da je, pa i da je najgora, treba da razmišlja o nekim stvarima. Očekivala sam da će Milena da gazi ove godine, verovatno je došlo i tih pet minuta njenih da nju neko gazi. Napolju su se sastajali i dogovarali...Kada sam se našla sa Milenom i Vanjom, sasvim slučajno, Milena je rekla: "ubija me Alibaba, ne znam šta da radim sa njim, hoće da odustane", Asmin je bio jedna velika kukavica. To što kaže da ima mu*a, za mene su to fićfirići...On je više ovde ušao da se ispromoviše, takozvana ljubav sa Stanijom, na kraju se vrti oko Maje. Ovo nije Asmin sa početka kog sam ja upoznala. Ober folirant, loš je čovek i mislim da on nije ni svestan kako njega narod gleda - rekla je Mina.

- Je l' odlepio za Majom ili je ona trofej koji želi da osvoji - pitala je Ivana.

- Njega pali to što ga ona gazi i ponižava. Meni bude u glavi kada Maja kaže: "pozdrav za moju drugaricu", meni prođe kroz glavu da je to Stanija. Mislim da njega radi to sa Majom i da ga loži, ali da Maja uđe u vezu sa njim, sve bi to stalo - rekla je Mina.

- Intresantna je veza Anite i Luke, oni su imali skandaloznu svađu, on je pokazao da mu je slaba tačka Anđelo. Kako ti deluju Luka i Anita sada, da li ti deluju kao veza sa perspektivom - pitala je Ivana.

- Svašta sam i ja radila. Ne mogu ja sada toliko da osudim, jer sam imala i gore postupke. Ja sam imala tada 20 godina, Luka je neko ko ima 30 i kusur godina, ovo njemu ne priliči. Ja sam bila njima privržena, ja nisam se sa Anitom družila lažno, osećala sam tako i družila sam se sa njom. Govorila sam im da nemaju perspektivu, jer im se veza odnosi na se*s i na svađu. Njima je najveći problem Aneli koju Luka uvlači, a Anita nesvesno uvlači Anđela. Pokušavaju da se drže jer nemaju nikoga oko sebe...Hoće da dokažu da je njihova ljubav veća. Žao mi je, žao, mislim da njih dvoje nisu loši ljudi, imaju nešto dobro u sebi - rekla je Mina.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Filipa Đukića sa Boginjom i Sandrom Todić, voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Đukićem u Šiša baru.

- Dosta se spominješ po ćoškovima, tvoja zaintresovanost za Lukinu i Anitinu vezu - rekla je Ivana.

- Ja?! Se sprdaš?! Mene je Teodora to pitala u hotelu na Igri istine. Ja sam rekao, ako je bila zaljubljena u mene onda je nije zanimao Luka i obrnuto - rekao je Đukić.

- Da li misliš da prijateljstvo Luke i tebe ikada može da se popravi, s obzirom da i ne razgovarate - pitala je Ivana.

- Mislim da nikada neće biti kao pre, dokle god je sa njom nikada neće biti kao nekada. Zamisli odemo kao vidimo se on, ona i ja, to je baš bolesno i nije prirodno da nas troje blejimo. Izgubili smo tu neku bliskost, mi smo mislili da je kao pre, mi nismo od početka blejali i družili se. Njegovo učešće mi se nije dopalo, branio je neodbranjive stvari, mislim, što bih ja branio porodicu Ahmić?! - rekao je Filip.

- Njegov odnos sa Anitom je turbulentan, imaju skandalozne svađe, kada uporediš Luku u vezi sa Aneli i sa Anitom, šta primećuješ - pitala je Ivana.

- Luka nikada nije imao ovakve veze kao što je imao ovde, u rijalitijima. Ja ga nikada nisam video u tim stanjima. Drugo, da li je gora ili bolja veza sa Anitom ili Aneli, obe su mi loše iskreno. Nemoguće je da nema emociju, a da radi takve stvari. Mislim da on nekako to nezadovoljstvo koje ima, skuplja u sebi, pa akumilira - rekao je Đukić.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Anastasije Brčić i Bore Santane, voditeljka Ivana Šopić u Šiša baru porazgovarala je sa Borom Terzićem Terzom.

- Poteglo se pitanje i izrazila se sumnja da je Munja nešto imao sa Milicom i da je to druženje tebi sumnjivo, da li si o tome razmišljao - pitala je Ivana.

- Ništa me ne bi začudilo da su imali nešto, kada razmišljam na šta je Munja spreman kada je rijaliti u pitanju, to kada je pokušao da proda informaciju, verujem da je spreman... - rekao je Terza.

- Deluje da ti nemaš lepo mišljenje o Maji jer ona od Asmina pravi majmuna - rekla je Ivana.

- Pa realno, ne mogu da slušam, jer ona kao ponižava druge devojke, nema stav nijednog sekunda. Pokušavam da mu otvorim oči na sve načine, sinoć kada je rekla kao: "da mi igrate kao mečke", ponižava ljude i devojke. Niti je ona meni rod, niti pomoz Bog, imam kočnicu zbog Asmina da je ne komentarišem. To što njih zaboli istina kada Sofija komentariše, pokazaće zapravo pravo lice. Sofija je namazana, zna šta radi, ja sam pričao sa njom. Smatram da je Maja pokazala tu da ima nešto protiv Sofije, kada je bio frizer za njenu kosu, kupi njene fore za oblačenje. Da Maja ima neki kompleks, ima, naravno da nema samopouzdanje. Džaba kada moraš da izgiravaš Slađu Poršelinu i Vendi da se penješ po stolu. Pokazala je svoju nemoć sinoć. Normalno je da ja njoj ne zaboravljam stvari, ja s njom ne pijem kafu, ja njoj zbog Asmina nešto učinim. Šta joj je Dača sve izgovorio, Uroš mali isto, a ona se družila s njima?! Blam, najstrašniji blam. Ona je najveći kadropaćenik u istoriji rijalitija, da nije Asmina, ne bi bila prva tema - rekao je Terza.

- Sofija ne vidi po čemu je ona neostvarena. Koja je stabilna i koja je ostvarena - pitala je Ivana.

- I Sofija za sebe kaže da je neostvarena, ostvaren čovek je onaj koji ima decu i porodicu. Maja ne može sa Sofijom da se poredi za tri života, prvo, koliko frajera je imala ovde, a da ne pričamo o otimanju muža drugaricinog i ostalo...Sofija nije razmišljala, a ni ja, kada smo uradili ono, ali se Sofija nije vaćarila s drugim nekim, pokazali smo našu ljubav - rekao je Terza.

- Luka i Anita su pokazali mnogo nesigurnosti, koliko je Luka i da li je ljubomoran na Anđela i koliko je i da li je Anita ljubomorna na Aneli - pitala je Ivana.

- Ja sam rekao Luki, zašto nema klipova o meni?! Oni se svađaju, mi komentarišemo, pa nek trpe! Luka i Anita su opsednuti podrškama, Luka je mnogo toga radio zbog fanova. Njih boli što nisu u žiži, u prvoj temi...Da je ljubomoran, jeste, pokazao je to kada ga je udario. Anđelo je šmekerski to odradio, ponizio ga je šmekerski, a kada ga je Luka psovao i vređao, Anđelo je ćutao. Ne razmišljaju da su roditelji i da imaju onakve brutalne odnose. Ne znam kako oni dođu u emisiju kada oni po ceo dan pričaju o rijalitiju - rekao je Terza.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Ivan Marinković, koji je prokomentarisao dešavanja u Beloj kući.

- Komentarisao si sa Milenom njen odnos sa Janjušem, kako ti gledaš na sve to?

- Ja sam stao uz Milenu još onda kada je bila priča vezana za Anđela. Nije mi bilo zanimljivo da budem još jedan u nizu da je pljujem. Izgleda da Milena ima momente kada se veoma opusti, pa da sebi slobodu da se tako čuje sa muškarcima. Ne znam da li to namerno radi, i to je moguće. Što se Janjuša tiče, on je ostavljao prostor za to da je sa Milenom bilo nešto. Videćemo šta će to Janjuš da ispriča - rekao je Ivan.

- Je l' ti deluje da se Maja zbližila sa Asminom u poslednje vreme, ili su njegove simpatije jednosmerna ulica? - upitala je Ivana.

- Maja je ušla u taj deo rijalitija kada je shvatila da više nema nadmetanja u tom odnosu. Ja verujem donekle u priču da ona ne želi da uđe u odnos sa njim, zbog repova koje on vuče iz odnosa iz prošlosti, ali znam, takođe, da kad joj se neko dopada, ona ne zna za prepreke. Ona je na ivici da joj se nešto desi. Kada je Asmin u pitanju, taj čovek je totalno izgubljen, da se razumemo - rekao je Ivan.

- Kakav je tvoj odnos sa Matorom i Draganom? - upitala je Ivana.

- Nikakav odnos. Sa Draganom ne pričam. Ja nju nisam opsovao. Sa Matorom komuniciram, ali mi deluje kao da Matora sada odstranjuje ljude, deo po deo, kada se desi neka situacija. Dragana pokušava da gradi neki karakter pored Matore, ne znam u čemu je fora tu, kako misli da je to moguće. Matora veliča Terzu, a on je taj koji je najgore stvari izgovarao na Draganin račun. Ja nakon toga treba da razmišljam šta sam ja tako loše rekao, da se jedna Dragana naljuti na mene?! Njih dve su veoma nezahvalne - rekao je Ivan.

Nakon što je pušten video snimak na kom je prikazan profil nominovanih učesnika, voditeljka Ivana Šopić otišla je do izolacije, odakle je put diskoteke otišla s njima.

Ivana im je, naime, ovom prilikom, otkrila pravila igrice Velikog šefa, a to je da lastiš stave oko glave i tako na čelu sa manjom čašom, prespu vodu iz činije i napune veću čašu. Onaj koji prvi napuni, taj je pobedio, a to je ovoga puta bio Asmin, kom su duplirani glasovi.

- Neko ko je sebi osigurao opstanak jeste Asmin Durdžić, možeš da sedneš. Elitu će u ovom momentu napustiti Milan ili Anastasija. Milan Stojičković napušta Elitu - saopštila je Ivana.

