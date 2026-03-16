Ljubav ne treba da bude praćena strahom i ugnjetavanjem! Pismo majke i oca rasplakalo Teodoru, poručili joj između redova da BATALI Bebicu! (VIDEO)

Nenadu nije dobro!

Danas Teodora Delić slavi rođendan, a u Dubiozi je organizovana proslava. Mina joj je prvo pročitala čestitku od roditelja.

- Srećan ti rođendan ljubavi naša, ti si naš najveći ponos, gledali smo kako rasteš, nema tog trenutka u kom ne stojimo uz tebe. Želimo da ti kažemo nešto iz srca - ljubav nikad ne treba da bude praćena strahom, ugnjetavanjem i agresijom, ne treba da pravdaš nečije odvratno ponašanje, onaj koji te voli te čuva a ne povređuje. Uvek biraj dostojanstvo. Nijedna veza nije vredna tvoje sigurnosti. Mi znamo da si u odnosu koji te lomi, umesto da te gradi, imaš zaštitu i ruke koje su spremne da te zaštite - pisalo je u pismu majke i oca.

- Volim vas mama i tata najviše na svetu - rekla je Teodora kroz suze.

Autor: R.L.