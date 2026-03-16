ONI SU SVI... Oglasio se Taki Marinković nakon sukoba Maje sa Terzom i Sofijom, dao svoj sud pa pomenuo Uroša i Teodoru, evo šta mu je teško palo

Tokom prethodne noći Milena Kačavenda otkrila je da je imala emotivni odnos sa Janjušem pre ulaska u "Elitu", a onda je on ispričao da su imali samo s*ks, dok se ona u njega zaljubila.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Takijem Marinkovićem kako bi nam prokomentarisao odnos Janjuša i Kačavende, ali i sukob njegove ćerke Maje sa terzom i Sofijom.

- Ja nikada ne bih komentarisao ništa što se tiče toga, ali mi je deutantno da neko pominje decu, i da vređa nju kao majku, i na tome ću se zaustaviti - rekao je Taki pa se osvrnuo na sukob Maje sa Terzom i Sofijom:

- Kada je Maja je bila u žiriju u Elitovzije prošle godine, ona je podržala njih dvoje, a sada je prozivaju, to nema smisla. Stala je uz njih kada nije niko, međutim to se ne ceni, vidi se da su sve to Majini fanovi. Sofija ne zna ni gde je bila, ni da li je bila u Tetovu, ali dobro, zna se ko je Maja a ko su oni.

Taki nama je na samom kraju razgovora otkrio da sprema poklon za Uroša Stanića:

- Spremam mu poklon za Vaskrs, koji ću mu poslati, da mu objasnim ja neke stvari, rešio sam da ga udomim. Moram da kažem da mi je žao što sam zaboravio da pošaljem poklon za rođendan mojoj Teodori, bar tortu da sam joj poslao - rekao je Taki i nasmejao se.

